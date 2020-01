Entrevista a Miguel Ángel Álvarez Alperi, playólogo: "Llevo más de 20 años explorando el litoral de la isla de manera profesional"

La sección El litoral de Mallorca. La mar de opciones del colaborador de este diario Miguel Ángel Álvarez Alperi dejará de incluirse los viernes en las páginas de Sociedad y Cultura y pasará a publicarse los domingos en el dominical La Almudaina. Estos planes y rutas están incluidos en la Guía Aérea del Litoral de Mallorca publicada por el playólogo.

P ¿Qué esconden las 300 páginas de su Guía Aérea del Litoral de Mallorca?

R Toda la costa de Mallorca fotografiada desde el aire, a baja altura, mediante 144 foto/mapas con la toponimia y todos los puntos de interés: poblaciones, calas, faros, fondeaderos, cabos, miradores, cuevas y los mejores spots para la práctica del kayak, snorkeling, windsurf, kite surf, psicobloc y pesca desde tierra, además de las carreteras, caminos y senderos para saber cómo llegar, con sus distancias relativas y niveles de dificultad. Además, cada tramo de costa está valorado mediante rankings de interés y prácticas sugerencias.

P ¿Para quién es más útil esta guía?

R Para todos los senderistas y, especialmente, para todos aquellos que no sepan qué hacer cada fin de semana, porque incluye unos 300 planes diferentes para hacer con la familia, amigos o en pareja. Es el manual de referencia para los disfrutones del litoral y especialmente para los aficionados a la pesca, al kayak de mar y a la navegación, ya que desvela las mejores pesqueras y sitios para botar un kayak, etc.

P ¿Qué tiene esta guía que no tenga su famosa guía de Todas las Playas de Mallorca?

R La guía de playas solo dedica una página por cada una de las playas y calas de Mallorca mientras que en la Guía Aérea del Litoral se muestra absolutamente toda la costa resaltando los sitios que merece la pena explorar y experimentar, y no solo las playas. Esta guía es para usarla durante todo el año y no solo en verano.

P ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la guía?

R Llevo más de 20 años explorando el litoral de Mallorca de manera profesional y para conseguir tal objetivo he tenido que usar todos los medios disponibles: lancha, velero, kayak, BTT, avioneta, autogiro... Ha sido duro, pero sin lugar a dudas lo he disfrutado muchísimo. Caminando, buceando, navegando, sobrevolándola... y comiendo en multitud de restaurantes diferentes. Solo de esta forma puedes conocerla como nadie y descubrir los sitios más espectaculares para poder hacer recomendaciones fidedignas y verdaderamente relevantes.

P ¿Cuál es la principal virtud de esta guía?

R Es como tener un google maps del litoral de Mallorca impreso, pero con fotografías aéreas oblicuas en vez de satelitales, lo que proporciona una idea de las alturas y volúmenes mucho más real que las típicas imágenes satelitales planas. Sobre las fotos he ido plasmando los puntos de interés y los caminos que llegan hasta ellos, porque no todos merecen la pena, y cuya dificultad puedes apreciar de un golpe de vista gracias a los intuitivos códigos de color. Es la biblia del litoral mostrada de forma muy práctica. ¡Y un regalazo para el próximo día de Reyes!