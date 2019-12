Juguetes para una educación inclusiva

El juego es diversión, pero también aprendizaje. Jugando, los niños aprenden a relacionarse, exploran sus límites y conocen su entorno. El juego no es algo banal, sino absolutamente esencial para el desarrollo de los niños. Joan Soler, psicólogo infantil, explica que a través del juego podemos transmitir un modelo de sociedad y "guiando la capacidad de elección de los hijos estás educando y puedes hacerlo de un modo inclusivo o no". Llega la hora de escribir la carta a los Reyes Magos y la presión publicitaria, social y cultural se deja notar en las misivas que los niños escriben. Los roles de género están todavía hoy muy presentes en la sociedad y los niños siguen reproduciéndolos en su actividad lúdica. Los padres tiene en este momento una tarea crucial si desean que los más pequeños de la casa aprendan que no hay juguetes de niños o de niñas al igual que no hay tareas de hombres o de mujeres.

Hasta los dos años de edad los niños se sienten atraídos por los colores, sonidos y texturas y experimentan con sus sentidos. Una vez que aparece el lenguaje, irrumpe también el juego simbólico. "Es aquí cuando podemos empezar a trabajar para introducir el juego inclusivo y que los niños no reproduzcan los modelos tradicionales de género", apunta Joan Soler.

La tarea no es fácil. "Hay un sesgo cultural muy importante del que cuesta mucho escaparse. Vivimos en una sociedad patriarcal con los roles de género muy marcados y esto lo reproducimos en los juguetes. Las cocinas y las muñecas son para niñas, y los coches y las espadas para niños". A la hora de ir a ver los juguetes, los centros comerciales no dejan lugar a dudas: "Hay un pasillo con colores variados donde están los juegos de mesa o las construcciones y otro completamente dominado por el rosa en el que incluso los estantes son de ese color, donde están las muñecas y todo lo que se supone que es de niña. Habrá gente que ya no entrará en ese pasillo", argumenta el psicólogo. A la hora de elegir sus regalos, antes y durante la redacción de tan importante misiva, los padres han de orientar a los hijos "como en cualquier otro aspecto de la educación. Hay que dejarles elegir de forma libre, pero después hacerles reflexionar sobre su decisión. Tenemos que trabajar para ilusionarlos y motivarlos con juguetes más inclusivos, respetando sus gustos a la vez que introducimos elementos novedosos que nos encaminen hacia una cultura más equilibrada", explica Soler. En cualquier caso, el psicólogo subraya que una educación inclusiva debe cultivarse en el día a día.

Desde la oportunidad que nos brinda la Navidad y la llegada de los Reyes Magos, Joan Soler propone que se generen comportamientos de crianza regalando bebés y muñecas también a los niños: "Se espera que las niñas y las mujeres tengan esos comportamientos, pero no así en los niños y los hombres". Se transmite la importancia del cuidado de los hijos, asearlos, darles de comer o llevarlos al médico. Lo mismo ocurre con las cocinitas y las reproducciones de útiles de limpieza que ayudarán a muchos a romper con los roles sociales y culturales de género. Para las niñas, Soler recomienda la "liberación del rosa". No decirle a las hijas "esto es de niños, transmitirles la idea de que pueden hacer lo que quieran. Sencillamente: soñar", puntualiza. "Es más difícil, porque el rol no se lo permite", concluye el experto.

El valor del cuento



Joan Soler no quiere dejar de mencionar la importancia de las narraciones a la hora de educar: "Hoy en día hay una oferta muy grande de cuentos que nos permiten transmitir contenidos, valores, modelos y ejemplos de cómo actuar", destaca el psicólogo. Además, Soler añade que el cuento facilita el "estar juntos, compartiendo una lectura".

Siguiendo la línea de educación inclusiva, el psicólogo recomienda La cabreta i els set llops y la Caputxeta forçuda, incluidos en la colección Contes desexplicats de Baula Editorial, dos relatos que dan la vuelta a los clásicos y que cuestionan la concepción tradicional de género.



Mattel

Faldas, tacones, deportivas, chanclas, bolsos, vestidos, botas brillantes, pelo largo o corto... ¿De niño o de niña? Mattel ha decidido romper con la norma y ha lanzado una colección de muñecas de género inclusivo que permiten a los niños crear su propio personaje a partir de numerosos elementos. Según indica el fabricante, Creatable World es "una línea de muñecos diseñada con la intención de eliminar las etiquetas e invitar a todos a formar parte de esta experiencia". Sobre esta propuesta Joan Soler expone que "son interesantes porque permiten al niño expresar aquello que quiera de forma libre".