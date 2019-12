Una carta a los Reyes diferente que diga cómo y con quién queremos jugar

"No puede ser que lleguen los Reyes y los niños digan me falta tal cosa". Nuria Prunés, trabajadora social, regenta desde 2013 junto a su hermana Marta Prunés, filóloga, la librería Lila i els contes, un espacio en el que también tienen cabida juegos, talleres y actividades para toda la familia. A la hora de redactar la carta a sus majestades Nuria Prunés recomienda que los padres ayuden a los niños haciéndoles preguntas tales como con quién jugarán y cuándo, o por qué quieren un determinado juguete. En esta redacción "ideal" no debería haber cosas concretas y sí ideas para que los Magos de Oriente puedan sorprender a los pequeños de la casa: "A partir de aquí es un trabajo de los Reyes salirse de lo que se anuncia por la tele. Hemos hecho que sea tan fácil tener que nos hemos cargado la ilusión y la magia. Es un gran error que encontrar los juguetes se haya convertido en un estrés". En cualquier caso Nuria Prunés apunta que la mañana del 6 de enero no pueden faltar los cuentos, y juguetes y juegos en los que el niño sea el protagonista".

Por su parte Marta Prunés incide en que en Lila i els contes se pueden encontrar juguetes que son respetuosos con el niño y con el medio ambiente, no son sexistas y que en su fabricación no haya habido explotación de ningún tipo. "Queríamos que esta tienda fuera el reflejo de nuestros valores que también lo son de otras personas". En este sentido Marta Prunés recalca que las familias que acuden a Lila i els contes están "muy concienciadas y bien informadas sobre las últimas tendencias". La selección de cuentos que ha realizado teniendo en cuenta su valor no solo literario sino también educativo y social. A la hora de elegir los regalos recomienda que se tenga en cuenta cómo es el niño, si tiene hermanos o no, cómo juega y si los adultos van a jugar con él. El juguete ha de fomentar la creatividad y educar en el pensamiento invitando a hacer y a razonar. Esto significa evitar aquellos que "funcionan solos". Como orientación general, los bebés disfrutan con los cuentos de tela, las marionetas y los arrastres, cuando ya saben caminar. A partir de los dos años triunfa el juego simbólico facilitado por elementos como cocinitas, disfraces, mercados o equipos de médicos. Las construcciones son otro de los clásicos que cumplen con la función de invitar a la creatividad. Los juegos de mesa son otros de los regalos estrella, una opción de la que disfruta toda la familia. A través de estos juegos se fomenta el respeto a las normas, se aprende a esperar el turno y a ganar y a perder. Y por supuesto, a todos los niños les gusta que sus padres jueguen con ellos.