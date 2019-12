"¡La Lotería de Navidad ha tocado en Consell!"

"¡Ha tocado en Consell!". "¿A quién?". "No lo sabe nadie". Es la conversación que más se repite hoy en el pueblo. En el bar Teades, junto a la plaza del Ayuntamiento, se han enterado por los medios de que en la localidad ha tocado un décimo del 74770, quinto premio de la lotería de Navidad, vendido en la administración ubicada a cincuenta metros, pero nadie conoce al agraciado.

"Ellos tenían un número, pero no debe ser ese porque si no habría tocado a más gente del pueblo", comenta Antònia Garau, propietaria del bar, que va informando a sus clientes que llegan. "Ahora llamo a Cati", coge el teléfono un cliente, que conoce a la responsable de la administración mixta, ubicada en una correduría de seguros, Cati Ferrer. "Dice que sólo es un número, que es automático, no sabe quien es", comentan.

Ante las llamadas, los propietarios de la administración Andreu Ferrer y su hija Cati han acudido a la administración. "Todo el pueblo habla de ello, todo el mundo me llama, me envía whatsapps, pero yo no se nada", cuenta Andreu, que no obstante está seguro de que es un número de terminal. En la administración, que lleva más de cuarenta año nunca se había vendido un gran premio. "Solo pequeños, comenta Ferrer, que celebra que "es bueno para el pueblo"

"Al menos estamos contentos que haya tocado en Consell", celebra desde su bar Antònia Garau.