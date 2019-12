Las felicitaciones de Navidad más mallorquinas, ahora para WhatsApp

¿Alguna vez has querido felicitar la Navidad con un "molts d'anys!"? ¿Y con un "bones festes" o un "bon Nadal"? ¿Quizá con un "Pau i amor", un "Memòries!" o un "bon any!"? ¿Tal vez has pensado enviarle a tu familia un "Bon profit!", un "Besades!" o hasta un "Fum, fum, fum"?

Este año podrás hacerlo con los cincuenta adhesivos para Whatsapp creados por la dirección insular de Política Lingüística en el marco de la campaña "Per Nadal, molts d'anys!", cuyo objetivo es hacer posible que se pueda felicitar estas fiestas en catalán de manera divertida y con expresiones próximas y familiares.

Los adhesivos se pueden recibir de manera gratuita enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 660 427 572.

Los adhesivos o stickers de WhatsApp son ilustraciones más grandes y mucho más variadas que los Emoji y que permiten crear colecciones con temáticas propias. Se pueden conseguir desde finales de 2018 cuando la aplicación decidió incorporar los adhesivos a su arsenal comunicativo (ya existían para Line, Telegram o Facebook), pero desde entonces se han popularizado muchísimo.