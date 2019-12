A por el 13 y otros números de la suerte

Buenas ventas y goteo constante de clientes buscando la suerte días antes del tradicional sorteo de Navidad de la Lotería. Los números favoritos de los mallorquines no varían con el tiempo. Los impares son los más solicitados y entre estos, el 13 es el rey. Le siguen el 15 y el 69. El 7 es otro de los números estrella. Tanto es así, que en la Administración de Lotería número 17 del Coll d'en Rabassa se han agotado todos los décimos con esa terminación. No para de entrar gente en este punto de venta, el mismo que hace 24 años vendió el premio gordo del sorteo extraordinario de Navidad. Se repartieron treinta y cinco mil cien millones de pesetas. Cuenta Antonia Duran, lotera, que siguen trayendo al Coll d'en Rabassa ese mismo número año tras año y que lo venden todo.

Las loteras de la Administración 17 en el Coll. M. L.

La suerte es caprichosa y los compradores de lotería también tienen sus manías. Además de los números impares, muchos clientes solicitan fechas concretas que significan algo para ellos, nacimientos principalmente. También es habitual jugar los números que coinciden con desgracias, como ocurrió el año pasado con la riada de Llevant. "Que acabe en tres, pero que no sea este", pide un joven. "¿En 57 tiene alguno?" Interroga otro señor. A falta de la cifra deseada, el comprador opta por llevarse un décimo cualquiera. "Me llevo éste porque ya lo he visto", comenta otro.

La superstición vence a la razón. En la Administración de Lotería número 5 de la calle Sindicat de Palma comentan que las ventas no varían mucho de un año para otro. Clientes del barrio, funcionarios y mucha gente de paso se acercan a este punto de venta en busca de fortuna. "El año pasado vendimos el número anterior al tercero que está premiado con mil euros al décimo, se formó una cola larguísima para cobrarlo", comenta la encargada de la número 5. A partir de 2.000 euros los premiados han de acudir al banco a recogerlo. Los primeros 20.000 euros están exentos de pagar impuestos. A partir de esa cifra Hacienda se lleva el 20 por ciento. En julio se pone a la venta la lotería de Navidad. A partir de esa fecha ya empiezan a venderse décimos, sobre todo entre los turistas. "¿El número 13?, sí que hemos tenido, pero en julio ya se había terminado", explica Lluís Aloy Collell al frente de la Administración número 13, otra vez esos dígitos, de la calle Caputxins de Palma. Las ventas se mantienen estables aquí. Como casi todas las administraciones de lotería cuentan con sus clientes fijos, con abonados a un número o empresas que adquieren los décimos para sus empleados.

Los rezagados tendrán tiempo hasta el sábado para comprar sus décimos, pero que no se hagan ilusiones: los números "de oro" hace tiempo que volaron en casi todos los puntos de venta. "El 13, el 69, el 15 y el 19-por el año en que estamos-, todos estos se agotan enseguida", explica Maria Antònia Puig, empleada en la Administración número 1 de Palma, en la calle Oms. "Se ve que un adivino, no sé si en el Canal Sur, dijo que un número que tenemos aquí, el 77.189, iba a tocar. Nos empezó a llamar gente pidiéndolo, pero es una reserva y las reservas son sagradas", explica Puig.

Los números "feos", tarde o temprano se acaban vendiendo también. Poco a poco, el cero, el uno y el dos van saliendo para acompañar a los buscadores de suerte de última hora. La diosa Fortuna hablará el domingo.