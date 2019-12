Fiesta de Navidad para niños ingresados en Son Espases

El Hospital Universitario de Son Espases ha acogido este sábado por la mañana la Fiesta infantil de Navidad para los niños ingresados y para los hijos de los trabajadores del centro con numerosas actividades.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este sábado en una nota de prensa, la jornada ha estado llena de actividades "muy diversas" como talleres de manualidades, actuaciones musicales, bailes, castillos inflables, visita de Papá Noel e, incluso, pasear con motos Harley.

También, durante la fiesta de Navidad, se ha entregado el premio al ganador de la tercera edición del Concurso de Dibujo Infantil, que en esta edición ha sido para Andreu Veny, de cinco años.

El menor, que se ha alzado con el primer premio, ha pintado un árbol de Navidad con acuarelas de colores, que será la imagen que se utilizará para la postal de Navidad de Son Espases de este año.

En el desarrollo de las actividades han contribuido "activamente" el Consell de Mallorca, Cruz Roja, la batucada Samba d'AKI, el grupo de baile Black Twice y Little Twice, la Policía Local de Palma, el SAMU 061, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Bomberos de Palma y los Ángeles Guardianes de Mallorca.