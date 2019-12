Gorgui, el 'héroe de Denia', tendrá papeles

Gorgui Lamine Sow, el inmigrante senegalés de 20 años que hace una semana salvó a un vecino de Denia atrapado en la incendio que devoraba su casa, tendrá papeles. El joven recibió en la mañana de ayer un mensaje de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Le comunicaba que su regularización iba adelante. También le indicaba que documentación debía presentar. Gorgui se hallaba en ese momento en Gandia, la ciudad en la que vive con su novia, Gana Gadiaga, también senegalesa, y la hija de ambos, Ndeye, que nació en Madrid el pasado 25 de abril. Estaba con el concejal Nahuel González, de Compromís Més Gandia Unida, quien le remitió a un experto en extranjería; le ayudará a hacer los trámites. Este senegalés, que llegó a España desde Argentina el 20 de agosto de 2017, y su familia se van a empadronar en Gandia. Hasta ahora lo estaban en Madrid.

Luego, el propio delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, confirmó que está en marcha que Gorgui y su familia obtengan la residencia. La Delegación del Gobierno ha solicitado ya al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que expida "documentación e identificación de extranjero" para el migrante de nacionalidad senegalesa, su mujer y su bebé. La niña, no obstante, ya tiene concedida la autorización de residencia de larga duración.

La solicitud incluye la petición que realizó el Ayuntamiento de Denia, que ya apeló a las "circunstancias excepcionales" contempladas en la ley para regularizar a extranjeros que colaboran con la policía y realizan una acción de interés público. El consistorio adjuntó el informe de la policía local dianense, que constataba que el joven senegalés rescató del fuego a un vecino, Álex Caudeli, de 39 años, discapacitado y que había quedado atrapado en la vivienda en llamas.

Fulgencio avanzó que el ministerio "ha entendido que sí que se podrían dar las causas y, ahora, hay que iniciar el estudio del expediente y atendiendo al carácter excepcional, desde luego, esta Delegación de Gobierno así lo ha propuesto y creo que va a ser perfectamente recogido por el Ministerio".



"Podré criar aquí a mi hija"

"Estoy muy contento. Quiero vivir y criar a mi hija aquí. Ahora podré trabajar en Denia, en Gandia o donde me salga faena", manifestó Gorgui Lamine Sow, el héroe de Denia, cuando este diario le preguntó por su regularización. El joven senegalés, al no tener papeles, no encontraba empleo y se dedicaba a vender artesanía por las calles de la capital de la Marina Alta.

"Me alegro muchísimo por él", afirmó Álex Caudeli. "Tengo mi casa quemada y lo he perdido todo. Pero de esta historia al menos sale algo bonito. Gorgui me salvó la vida. Le estaré siempre agradecido. Ahora lo tendrá un poco más fácil para sacar adelante a su hija".

La presión social para dar papeles a Gorgui y a su familia ha ido a más. La petición iniciada en change.org superaba anoche las 60.000 firmas.