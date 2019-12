Norma Duval explica por qué no se casa con Matthias Kühn

Norma Duval no quiso faltar a la primera Cena Solidaria organizada por la Fundación Infancia Sin Fronteras en Madrid. Allí, la vedette nos explicó que estas fechas son duras para ella. Aún así, vive con ilusión la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos por su nieto: "Son fechas que lógicamente cuando faltan personas queridas, es duro. Tengo un nieto y solo por mi nieto vale la pena vivir la Navidad".

Además, Norma declara que tiene una competencia muy dura con su consuegra: "Tengo que competir con la otra abuela que es fabulosa, la madre de mi nuera es una abuela extraordinaria, Maite. No sé si estoy a la altura, francamente".

Una Navidad y Nochebuena que pasará lejos de su pareja, el empresario alemán Matthias Kühn: "La Nochebuena estoy con mi familia, siempre. Este año en la Nochebuena Matthias estará en Suiza. En Nochevieja sí que me voy a Suiza, nos encontramos allí. Él está mucho allí, reside allí, tiene casa allí y estamos mucho allí. Por eso también me da mucha pereza lo del teatro".

Unas declaraciones que dejan constancia de que su relación marcha viento en popa, a pesar de la cancelación de su boda: "De momento nos rajamos, está la cosa ahí. Yo de momento no me pudo casar con nadie". Y es que el delicado estado de salud de la madre de Norma Duval le ha impedido dar este paso: "Porque tengo a mi madre, porque no puedo vivir ahora con nadie, tengo a mis hijos, a mis niñas... de momento es imposible", y bromeó: "Yo ya no digo nada porque luego quedo fatal. Como lo anuncié una vez y no lo he cumplido, mejor me quedo calladita".