La Navidad, a examen en la clase de los más pequeños

La Navidad ya ha llegado a los colegios. Estudiantes y profesores preparan estos días los villancicos que interpretarán ante sus familiares en los distintos conciertos de Nadal programados y decoran con ilusión las clases y los pasillos con todo tipo de adornos. En el CEIP Costa i Llobera de Pòrtol resuena El trineu, el popular tema que los alumnos de 6º de educación infantil –de entre cinco y seis años– ensayan dirigidos por su profesora Bel Llull. Para acumular conocimientos sobre las nadales, esta clase, junto a otras del mismo centro, asistirá mañana jueves al concierto educativo que el grupo musical Posidònia, experto en este campo, ofrecerá en el auditorio del Conservatori Superior, en Palma.

¿Pero qué significa para los niños la Navidad? "Navidad es cuando cae la nieve del cielo", afirma bien seguro de lo que dice Miquel Àngel López. Otros, como Erik Lucena, Toni Capllonch y Julia Coronado, identifican la llegada de estas fiestas con el montaje del "árbol de Navidad", o con "la decoración con lucecitas, para que el belén se vea mejor de noche", sostienen Emma Feliu y Mariona Llull. La mayoría coincide a la hora de elegir lo que más les gusta de esta celebración popular: "Recibir regalos", dicen en voz alta y clara Hugo Seguí, Benjamín King y Martí Cloquell mientras la clase asiente al unísono, aunque se muestra dividida entre Papá Noel y los Reyes Mayos. "Pues yo prefiero hacer un muñeco de nieve", se desmarca Vega Roig. Las discrepancias crecen frente a lo negativo de la Navidad. Algunos padres pueden odiar que cada año empiece antes, que engorden unos kilos de más, que nunca les toque la lotería o que se vean obligados a cumplir con las comidas familiares y cenas de empresa de rigor. ¿Y los más pequeños? "Lo que menos me gusta de la Navidad es tener pesadillas en las que haya un Papá Noel muy malo", espeta Sabela Marcos. "Que me traigan carbón del que no se puede comer", añade Auba Jaume. "O que no haya árbol de Navidad", agregan con temor Pau Roca y Marga Salas.

Los alumnos de 6º de educación infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol preparan estos días las diferentes actividades que realizarán con motivo de las navidades. G.B.

Interpretar villancicos es un pasatiempo que gusta a todos los niños aunque otra cosa es tener que dejar de escuchar sus canciones favoritas en detrimento de las nadales. "La canción de Dirty Dancing" ocupa el primer puesto de las listas en casa de Irene Puig, y la de Pedro Capó, Calma ("vamos pa' la playa pa' curarte el alma"...), en la de Adrián Giménez, pero como bien les recuerda Tima Panchuk, ahora es tiempo de "Navidad, dulce Navidad".

Cantar puede despertar el apetito y ya se sabe que la Navidad también es sinónimo de gastronomía, y el dulce, en este periodo, es el rey de la mesa. "Me encanta hacer galletas de Nadal con mi padrina", aclara Núria Siquier. Naira Sastre también elige a su abuela para entregarse a su plato preferido, "los crespells diminutos", mientras que Arnau Sansó se decanta por "el chocolate". Al margen de los dulces se sitúan Noa R. Hernández, que opta por "las uvas de fin de año, que nos las dan para que crezcamos", y Jan Caldentey, a quien le chiflan "las salchichas".

Igualmente sabrosas se presentan las cartas escritas por los peques a los Reyes Magos y a Papá Noel, a quienes se dirigen con distintos tratamientos, siendo los más comunes los de "estimat" y "queridos reyes". Entre los regalos más pedidos destacan el camión de Rayo McQueen, las cámaras de fotos de juguete, las zapatillas con luces o la casa de los Bellie's.