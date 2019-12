Los bailarines de Mallorca What a Beast, a las puertas de la final de Got Talent

Los bailarines de Mallorca What a Beast, a las puertas de la final de Got Talent

El grupo de baile de jóvenes talentos de Mallorca, What a Beast, de la Academia Top Dance de Palma, se quedaron anoche a las puertas de la final del programa Got Talent que emite la cadena Telecinco.

Después de su actuación, los jóvenes acabaron emocionados, abrazados y entre lágrimas. Aunque no convencieron al polémico miembro del jurado Risto, que ya les dio un 'no' en su anterior actuación: "No va de emocionaros vosotros, va de emocionarnos nosotros, es diferente", les dijo.

Por su parte, Paz Padilla, también del jurado, les animó diciéndoles que, "llegéis o no a la final, tenéis vuestra amistad. Y eso se nota en el escenario".

El público (del que dependía ayer que los bailarines pasaran o no a la final), finalmente, optó por apoyar otras propuestas del programa.