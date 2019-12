Rafa Nadal y Mery Perelló visitan Disneyland París

Dos meses después de haber contraído matrimonio, Rafa Nadal y Mery Perelló han podido hacer una escapada y disfrutar de un fin de semana mágico en Disneyland París. Les acompaña en este viaje Maribel Nadal, hermana de Rafa, y un nutrido grupo de familiares y amigos.



La pareja llegó a la capital francesa el viernes y Rafa Nadal no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una instantánea en la que posa todo el grupo frente al Hotel Disneyland. "Buenos día desde @disneylandparis", escribió Rafa en su perfil de la red social. Desde la Rafa Nadal Academy le respondieron: "No olvides decirle a Mickey, Elsa, Pluto y Aladdin que tienen que venir a la Academia".



El tenista manacorí, su esposa y el resto de la comitiva visitaron las atracciones más emblemáticas de Disneyland París, un lugar que Rafa Nadal conoce bien.



Después de cumplir con sus compromisos profesionales y de triunfar con el equipo español en la Copa Davis, Rafa Nadal ha podido tomarse unos días de descanso. El tenista y Mery Perelló, que contrajeron matrimonio el pasado 19 de octubre, todavía no han podido disfrutar de su luna de miel.