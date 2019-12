Diez planes para disfrutar en familia del puente de diciembre

Se acerca el puente de la Constitución, un fin de semana largo en el que disfrutar del tiempo libre en familia. No hace falta salir de Mallorca para tener un buen plan de ocio, ni invertir mucho dinero. Un paseo por la montaña, una visita a un mercadillo o una tarde en el teatro pueden ser una buena opción de entretenimiento para toda la familia.



Excurisones en familia

Después de una semana de estrés, trabajo y escuela, nada mejor que pasar un día en la naturaleza para desconectar. Los niños agradecerán dar un paseo por el bosque o caminar junto a la orilla del mar. Para evitar que los más pequeños de la casa no se cansen excesivamente, se pueden escoger rutas cortas como el Puig de Maria, en Pollença, aunque la subida es empinada; la ermita de betlem en Artà o el Camí vell del Barranc de Biniaraix.



Ruta de Belenes

Un clásico que no puede falta en el mes de diciembre es la visita a los belenes que se montan en diferentes puntos de Ciutat y también en pueblos de la Part Forana. La Associació de Betlemistes de Mallorca se ha encargado de montar los pesebres de Cort, el belén mallorquín de La Mirericòrdia, el del Palau del Consell, el Mercat de Santa Catalina, y Fundació Sa Nostra, entre otros. Las barriadas también cuentan con estos montajes navideños. Podremos ver los de Son Ferriol (iglesia de Sant Antoni Abad y Casal de Barri), Son Roca (iglesia de Sant Roc), La Vileta (iglesis Puríssima Concepción). Por otra parte, l'Associació ha elaborado los dioramas del Banco de Santander (avenida Alexandre rosselló, 119 y de la tienda Uomo 8 (C/ Josep Ferrer i Tous, 10

En la Part Forana, el 6 de diciembre se inaugura en Consell el Betlem Biel Crespí (Ajuntament) y el 8 de diciembre ya podrá visitarse el del Raiguer (iglesia Nostra Senyora Visitació)



Patinar sobre hielo

Como cada año, llega a Palma un clásico invernal. La pista de hielo de la plaza de España, en horario de 10:00 a 22:00 ininterrumpidamente, es uno de esos planes que nunca fallan. Para aprender la técnica o mejorar lo adquirido en años anteriores, pasar un buen rato con familia y amigos en una actividad de ocio que está disponible hasta el 26 d enero. Precios especiales para grupos a partir de 10 personas



Teatro para toda la familia

Algunos teatros de Mallorca han programado para estos días diversas funciones de montajes dirigidas al público infantil. En el Teatre Principal de Palma, el jueves 5 de diciembre y el viernes 6 a las 20:00 horas, representación de Vida a cargo de su creador, Javier Aranda, uno de los nombres imprescindibles cuando se habla de teatro de títeres dentro de la escena española y europea. Uno de los grandes atractivos de la obra es la puesta en escena, tan sencilla como impactante, donde las manos y los objetos teatralizados juegan un papel fundamental.

Núvols amb nadons es la propuesta teatral para niños de entre 1 y 5 años. Con dirección artística de Albert Vilà y Eva Vilamitjana, Núvols amb nadons texto, utiliza texturas visuales y sonoras y un mundo de percusiones en directo,para descubrir un mundo de nubes, truenos, lluvia y tierra. Es un espectáculo sonoro y con una gran fuerza visual donde la estética de las nubes se combina con infinidad de formas sonoras que puede tomar el agua. Es también un espectáculo participativo donde la interacción con el público es constante a través de diferentes técnicas del lenguaje de la percusión de instrumentos que facilita la compañía. Podrá verse en el Auditori de Alcúdia el 7 de diciembre a las 16:30, 17:30 y 18:00 y en el Teatre d'Artà el 8 de diciembre a las 11:00, 12:00 y 17:00 horas.



Música



La cantante, pedagoga y musicoterapeuta Dàmaris Gelabert estará en Palma el 8 de diciembre para ofrecer dos conciertos en el Teatre Principal. La primera actuación tendrá lugar a las 12:30 y la segunda a las 17:00. Dàmaris Gelabert se ha convertido en los últimos años en el referente infantil musical por excelencia. Sus canciones se reproducen diariamente en escuelas y hogares por su contenido pedagógico útil en la formación de hábitos y rutinas, de enseñanzas básicas y de valores educativos, y niños y niñas las cantan y las disfrutan. Su canal de YouTube ya cuenta con 1.500.000 de subscriptores. Sus grandes éxitos son los videoclips Els Mosquits, que supera los 200 millones de visualizaciones, y Els dies de la setmana, con 140 millones: niñas y niños de todo el mundo aprenden cantando. Es el primer canal de música en catalán que obtiene el Botón de Oro de Youtube.



Palma Aquarium

Una visita al Palma Aquarium puede ser una buena opción para pasar el día. Hay mucho que ver en este acuario por lo que se aconseja planificar la visita y tomarse algún que otro descanso. No hay que perderse momentos únicos como la alimentación de los tiburones o los peces napoleón en el tanque panorámico de corales. Los más pequeños disfrutarán con las actividades de animación como pintacaras, bailes, juegos o la guerra de globos en el barco pirata. Otra actividad interesante es Aquadome una experiencia en 3D en la que el visitante puede sentirse como en el fondo del océano rodeado por ballenas, tortugas y otras criaturas. l



Mercadillos de navidad

Como cada año, feria de navidad y de reyes en la plaza Major con los puestos artesanos y la venta de figuritas de belén. En Rambles, artículos de artesanía y demostraciones de oficios artesanos. En Vía Roma, productos gastronómicos. En la plaza de España, artículos diversos. Pueden visitarse de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas. El Pueblo español volverá a acoger su mercado de navidad del 5 al 15 de diciembre, de 12:00 a 23:30 horas. Venta de decoración navideña, artesanía, gastronomía, música en vivo y otras actividades.



Luces navideñas, atracciones y buzón real

La iluminación navideña de Ciutat y ase encuentra a pleno rendimiento en el puente de la Inmaculada por lo que esas fechas son perfectas para acercarse al centro de Palma y disfrutar de una iluminación de ensueño. Los niños de la casa pueden aprovechar esta salida para depositar su caryta en el buzón real que está instalado en el vestíbulo de Cort. Hasta el 6 de enero estarán instaladas las atracciones infantiles en plaza del olivar, parc de les Estacions, plaza Santa Pagesa, plaza París, plaza Miquel Dolç, plaza Madrid y calle Josep Darder.



Visita teatralizada al Castell Bellver

El Castell de Bellver es uno de los lugares más emblemáticos de Palma, pero lo conocemos bien. El Ayuntamiento de Palma nos da la oportunidad de saber más sobre este lugar y sobre la historia de Mallorca de una manera diferente y muy entretenida de la mano de habitantes venidos de todos los tiempos y de todas las épocas que nos contarán la historia de la isla. Esta visita teatralizada al castillo tendrá lugar el 7 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas.

Chocolate a la taza

Con la llegada del frío, la mejor merienda es una chocolate a la taza. Acompañado de ensaimadas, churros, cuartos o gató. Las combinaciones son numerosas y siempre deliciosas. En Palma, Can Joan de s'Aigo, La rosaleda o el Bar Bosch son los locales clásicos, pero también sirven un buen chocolate en el Forn de Santo Cristo, Can Miquel o Gelats del Barri. Si s ehace una visita a Valldemossa es obligado acudir a can Molinas y tomarse el chocolate con las tradicionales cocas de patata.