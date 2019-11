Jorge Lorenzo disfruta de sus vacaciones en Bali

Jorge Lorenzo está en Indonesia "reencontrándose " a sí mismo, "recuperándose" de uno de sus años más duros. El pentacampeón mallorquín puso rumbo a Bali hace una semana tras anunciar que dejaba las pistas, quería descansar y desconectar.



Eligió Bali porque "hay playa, hay sol, que es lo que más me encanta" y, además, "los indonesios me quieren mucho". Y advirtió, medio en broma, medio en serio, que solo había comprado billetes de ida. "Si encuentro algo que me llena y me apetece, igual me quedo a vivir allí".



Unos días después, el mallorquín publica en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que le vemos relajado, rodeado de amigos en medio de paisajes paradisíacos y, sobre todo, sonriente, una imagen a la que Lorenzo no nos tiene demasiado acostumbrados.





El ya expiloto de MotoGP ha visitado la histórica ciudad de, una región turística conocida por su playas y sus hoteles de lujo. También, le hemos podido ver en uno de los restaurantes españoles más conocidos en Bali, '', o dándose un chapuzón en las aguas azul turquesa de las playas deJorge Lorenzo emprende ahora una nque le han acompañado durante los últimos dieciocho años. El mallorquín, nos explica, tiene una cita "y su nombre es vida".