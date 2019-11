El nuevo Instagram sin 'likes', una medida que gusta

Instagramers y profesionales ven con buenos ojos la eliminación de los 'me gusta' en esta popular red social. Auguran comunidades más honestas y orgánicas, contenidos de mayor valor y la desaparición del mercado negro de seguidores

Adiós a los likes en Instagram. Hace unos días los responsables de la red social anunciaban en su cuenta de Twitter que se ocultaría el número de 'me gusta' de las publicaciones y que estos sólo serían visibles para el titular de la cuenta. Usuarios de la red ya han dejado de ver contabilizados los 'me gusta', una medida con la que se intenta frenar el impacto negativo de la excesiva preocupación por el like, sobre todo entre los jóvenes.

Marta Simonet, directora creativa y storyteller en @banquetedeideas, cree que la eliminación de los likes va a ser muy positiva y ve en la nueva política de Instagram una oportunidad para que los usuarios sean más "honestos" creando contenidos y también interactuando. Y es que aunque muchos usuarios le dan gran importancia, lo cierto es que los profesionales se fijan más en el alcance de las publicaciones. El algoritmo de Instagram también da más valor a otro tipo de interacciones como el comentario. Cree que una consecuencia de la ocultación, que no desaparición de los likes, es que "cada uno publicará lo que quiera", sin estar tan pendiente de lo que prefieran sus seguidores. A nivel profesional ve una clara ventaja y es la desaparición del mercado negro de likes y de la compra de seguidores. En la relación con la empresas para las que trabaja piensa que nada cambiará puesto que los resultados y las estadísticas seguirán estando ahí.

Un regreso a la naturalidad y un freno al postureo podría ser una de las consecuencias del destierro del like. Como también lo ha sido que en los países en que ya funciona la medida, algunos influencers confiesen haber experimentado caídas de audiencia de hasta el 50%. Para Carmen Buelohá, consultora y formadora de redes sociales, Instagram se ha propuesto eliminar esa parte del ego para centrarse más en el alcance. "Los likes te dan una idea de a cuanta gente llega un contenido, pero no es del todo real". En cuanto a los influencers, Buelohá opina que existe una "burbuja", esto es, perfiles con muchos seguidores que no siempre se traducen en ventas de los productos que muestran. Piensa que ocultar el like servirá para luchar contra la falsa popularidad. "En los últimos meses Instagram ha cerrado muchos perfiles falsos", subraya. Sin embargo, cree que para el usuario será más difícil detectar si una cuenta es real o no. Para Juanra Martínez, instagramer que gestiona el perfil de viajes @twoarehere, la red social no va a conseguir que la gente deje de obsesionarse por el like, más bien al contrario. Coincide con Simonet en que los usuarios deberán crear mejores contenidos para conseguir interactuaciones y que eso se traducirá en más perfiles orgánicos y reales.