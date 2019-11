Katharine Butler, novia de Kyril de Bulgaria, habla sobre su relación con Mallorca

Katharine Butler, empresaria británica y, desde hace dos años, novia de Kyril de Bularia, apareció por primera vez ante la prensa el pasado 2 de agosto en Palma, con motivo de la entrega del premio Mallorquín del Año a su pareja.

En una entrevista concedida a la revista Vanity Fair Butler le quita importancia al asunto y reconoce que no fue algo planeado: "Se nos hacía tarde. Teníamos prisa por llegar. ¡Ni tan siquiera sabía qué ropa me iba a poner! Reconozco que pensé: 'Habrá cámaras. Quizá tendría que haber ido él solo'. Al día siguiente, you know, los periódicos lo reflejaron como el gran evento de nuestras vidas, pero no fue algo que planeáramos de manera consciente. Simplemente, ¡decidimos ir juntos!".

Katharine Butler apunta que ya conocía la isla antes de ser pareja de Kyril y tiene amistades en Mallorca. Desde que comenzara su relación con el hijo de Simeón de Bulgaria, Butler y su hijo Tito, de 12 años de edad, pasan parte de sus vacaciones en la casa que Kyril de Bulgaria posee en Porreres. La empresaria, nacida en Londres en 1967, es hija del ya fallecido Michael Butler, asesor de Margaret Thatcher y el mayor coleccionista del mundo de porcelana china del siglo XVII. La entrevista fue concedida en la espléndida residencia que Butler posee en el condado inglés de Dorchester. El escritor Thomas Hardy se inspiró en esta propiedad para escribir su obra maestra Lejos del Mundanal Ruido.

Butler ha remarcado que "Kyril huye de la popularidad. Es un hombre serio. Está todo el día trabajando en la oficina y cuando llega a España€ ¡siempre lo fotografían en bañador en la playa! ¿Por qué despierta tanto interés?".

La pareja está muy compenetrada, según ha declarado Butler: "Tenemos todo en común. ¡No hay nada que no compartamos! Es extraordinario. Nunca pensé que llegaría a conocer a alguien con quien soy totalmente compatible. Los dos estamos siempre ocupados, pero buscamos tiempo para hacer lo que nos gusta juntos. ¡Somos muy afortunados!"