La primera foto de Nadal y Mery tras la boda

"Gran noche y fantástica comida en @zelalondon!", ha escrito Rafa Nadal en sus redes sociales, en las que ha compartido una imagen con Mery Perelló, la primera en la que se les ve juntos tras darse el "sí quiero" el pasado 19 de octubre en Mallorca.



Los recién casados acudieron a cenar al Zela de Londres, restaurante que pertenece al grupo Mabel Capital, del que el tenista es socio.



La fotografía ha sido recibida con miles de 'likes', alrededor de 300.000 para ser exactos. Entre las felicitaciones, mensajes del tipo "gracias por compartir", "guapísimos los dos, ¡vamos campeón!" o "eres un ejemplo a seguir para todos".





En un mensaje publicado en las redes sociales, asegura que se encuentra "feliz" de estar en la capital británica y explica que ya ha comenzado a servir "muy lentamente", siguiendo los protocolos que le dio el equipo médico porque "el objetivo principal es estar listo el lunes".





Update? Ok, I'm in London happy to be here. Taking it day by day after Paris (small abdominal tear). I need to see how things go, started serving yesterday very slowly. Right now the main goal is to be ready on Monday following the protocols that the doctor gave me