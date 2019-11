Un dj de Ibiza viaja a Londres y le multan con 14.000 euros por contaminar con su vehículo

G.B es un dj que vive y trabaja en Ibiza y que viajó a Londres a visitar a su madre enferma. Viajó a la capital británica con su propio vehículo (un todoterreno Mercedes Benz) ya que su estancia en la capital inglesa iba a ser de unos tres meses. Un mes después de haber regresado a la isla le llegaron a su vivienda ibicenca 12 cartas de la entidad Transporte de Londres (TfL -Transport for London) a través de la empresa londinense EPC de cobros, informa The Guardian.

Cada carta era una multa de 1.219 euros (14.637 euros en total). El dj apeló pero por no pagar a tiempo la multa de Transportes de Londres, ésta ascendió a alrededor de 22.000 euros. G.B. explica al periódico británico que la situación le desbordó ya que la empresa EPC tenía potestad para enviar cobradores a Ibiza o confiscar sus bienes por el valor de la deuda.

Fue entonces cuando el afectado contactó con The Guardian (los hechos ocurrieron en abril) explicándoles la situación, ya que ni TfL ni EPC le daban una solución. El periódico fue el que se puso en contacto con estas entidades y consiguió que en agosto le cancelasen las multas.



¿De dónde provenían las multas?

La contaminación del vehículo es la razón de toda esta situación. Pero el problema de G.B. no fue la limitación de vehículos contaminantes en una zona de emisiones ultrabajas que ha sido introducida recientemente en Londres central y que requiere de un pago de 12,50 libras diarias para los vehículos que contaminan más de lo estipulado; el problema fue que el coche violó presuntamente la zona más amplia de bajas emisiones (LEZ) que cubre el Gran Londres (dirigido especialmente a camiones).

Si un camión pasa por esa zona LEZ y no cumple con la normativa anticontaminante, se le cobra 100 libras diarias a su propietario. Si el vehículo no es de Reino Unido y no está registrado en Transportes de Londres, son 200 libras al día. Si no se abona de inmediato, sube el pago a 500 y luego a 750 libras.

Pero el dj de Ibiza no conducía ningún camión, sino un 4x4 con motor gasolina de 30 años de antigüedad. TFL le explicó a The Guardian que algunos 4x4 se clasifican como vehículos comerciales: "Si un 4x4 se clasifica como un automóvil, la LEZ no le afecta. Si el fabricante y la UE lo clasifican como un vehículo comercial, lo es. Cualquier vehículo diseñado para transportar mercancías, o a más de nueve pasajeros, se clasifica como vehículo comercial (incluso si solo se utiliza con fines recreativos) y podría verse afectado por la LEZ ".

El dj, quien reconoce que su automóvil es más adecuado para el terreno rocoso de Ibiza que para las calles de Londres, revisó meticulosamente el sitio web de TfL antes de su viaje, que decía que su automóvil no debía pagar la zona LEZ.

"Habíamos oído hablar de la LEZ y habíamos consultado con el sitio web de TfL antes de viajar a Londres".

Si G.B. hubiera hecho clic en el botón "comprobar por matrícula de registro", le habrían advertido de un cargo diario de 200 libras. Curiosamente, el botón "verificar por tipo de vehículo" se ha eliminado del sitio de TfL desde que el afectado inició sesión por primera vez.