"Sospechamos que la apuesta ganadora del Millón se realizó el pasado jueves"

Eduardo Comas, titular del estanco Ca'n Comas de la calle Aragó, acaba de dar su primer millón de euros y está feliz por ello. El agraciado es un jugador que permanece en el anonimato que hizo una apuesta para el Euromillones. De forma automática su boleto pasó a entrar en el sorteo del Millón de Euromillones y resultó ganador.

"Nos enteramos el viernes por la noche, que es cuando se hizo el sorteo. No sabemos si se trata de un cliente habitual o alguien de paso, pero cuando se trata de estas cantidades la gente no suele decirlo", explica Eduardo Comas. "Sospechamos que la apuesta se realizó el pasado jueves", aventura Comas, al tiempo que reconoce que es muy difícil saberlo con certeza. Como es habitual en estos casos, el estanco ha colocado en su fachada un cartel anunciando que habían dado el premio y la reacción de los vecinos no se ha hecho esperar.

Muchos curiosos se han acercado. Algunos llevaban su boleto para comprobar si habían tenido suerte. "Estamos muy contentos de que le haya tocado a alguien. Con un millón de euros, ya te puedes replantear la vida", reflexiona Eduardo Comas. El Euromillones es uno de los juegos más populares de entre todos los que ofrece Ca'n Comas que son los de Loterías y Apuestas del Estado.

Se juega en toda Europa y en estos momentos acumula un bote de 86 millones de euros. Para llevarse este suculento premio han de acertarse cinco números del 1 al 50 más dos estrellas que son dos cifras del 1 al 12. El Millón es un sorteo asociado que siempre toca puesto que entran en la rifa todos los boletos que han jugado.

El estanco se abrió en los años 70 y el actual titular ya es la tercera generación al frente del negocio. El premio más grande que había repartido hasta ahora fue de medio millón de euros para una apuesta de la Primitiva.