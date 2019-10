Cómo celebrar Halloween en Mallorca (guía para una noche de terror)

Halloween, la noche más terrorífica, llega a Mallorca este jueves con un suculento surtido de propuestas que podrán disfrutar tanto grandes como pequeños más allá del clásico "truco o trato". Aquí te dejamos las mejores propuestas en Palma y la Part Forana.



Palma

Actividades infantiles

–En Son Oliva se iniciará con un terrorífico pasacalles en la calle José María Usandizaga para luego dar apertura al Túnel del Terror. El pasacalles comenzará a las 19.30 horas. La entrada cuesta dos euros.

–Frankenstein escape room para niños a partir de las 21 horas en The Brain Factory, en Paseo Mallorca. Para niños de entre 5 y 10 años. La sesión cuesta 13 euros.

–Fiesta Halloween en Katmandu Park. Arranca a las 15 horas hasta la 1.30. Entre las actividades habrá maquillaje Terrorífica, show Acrobático, concurso de Disfraces Infantil, zombie disco, Juegos Halloween, entre otros. La entrada online cuesta 14.95 para los adultos y 10.95 para los niños.

Música

–Alejandro Paz + J.A.M.C. + Fonki +The Southnormales + Caroo + Isla Iglu Dj Set + Panjah Indi + Bertu Coll & Nicolson + Amelia Maria + Wateq en Sa Possessió. A partir de las 23 horas, música distribuida en tres zonas. La entrada cuesta 12 euros.

–LA ROCK: Dj Elfo + Oscar Romero +DJ Playing Kacctus + DJ Ismael Moreno + DJ Lor3to en Es Gremi (Sala 3). A partir de las 23.30 horas. La entrada es gratuita hasta la 1.

–The Monster Ones tocará en Tunnel Rock Club a partir de las 23 horas en la Halloween party. La entrada cuesta 7 euros pero si llegas disfrazado antes de las 2 entras gratis.

–La banda mallorquina The Claps en Shamrock a partir de las 00.00 horas. La entrada es gratuita. Después, DJs Tito y El Pep·pone hasta las 05 horas.

–Sound Surfers en Kaelum Club, a partir de las 22.15h. La entrada cuesta cinco euros.

–Funk You en La Frontera (s'Indioteria). A las 21h. La entrada es gratuita.

–Amoniako en Moltabarra (21h). La entrada es gratuita.

–Meneo + Paco Colombás + Franbass + Hitter y Niño Caracol en Gran Maraca (Sta. Catalina). A partir de las 23 horas. La entrada cuesta diez euros.

–Mario Biani + Óscar Mula + Mili Takes-hi + Cacio Fernandez + Mateo Vitale +Alex Rasta + Javitoh + Gerard García + Dani Minino + Yeary An + Jonathan Bosh + Alex K en Lunita (Can Pastilla) a partir de las 21 horas. La entrada cuesta 16 euros.

–Nico + L.E.G.S. en la Sala Diskette a partir de las 23 horas. La entrada cuesta entre cinco y ocho euros.

–Conejomanso + DJ Camembert en el Brick Hotel. Entrada gratuita de 20 a 23 horas.



Part Forana

FELANITX

El Auditori Municipal de Felanitx ofrece V Nit del Terror, una proyección de cinco películas de terror. La Monja, Escape room, La llorona, The prodigy y Annabelle vuelve a casa. La entrada cuesta siete euros. Asimismo, Geremy Jones Band tocará en Can Moix a partir de las 22 horas. La entrada es gratuita.

MANACOR

Irene i la terra adormida en el Convent de Sant Vicenç (20h). La entrada es gratuita. En Manacor también habrá un taller de 'cocina de muertos', de 17h a 20h, disfraces de espanto y cuentacuentos.

INCA

Mercadillo de flores y plantas de Tots els Sants. De 9 a 19 hores, en la plaza de España.

CALVIÀ

Pintacaras, juegos de Halloween, concurso de disfraces, concurso de baila, karaoke, entre otras actividades, en la sala Palmanova (18h). Por otro lado, en Son Ferrer más actividades, así como bunyols y chocolate a un euro. Tendrá lugar en el polideportivo Son Ferrer.

SON SERVERA

Taller de maquillaje de Halloween en la calle Pere Antoni Servera, 24. Horario: de 16.00 a 18.00. La entrada es gratuita.

CAPDEPERA

Tarde de Halloween con animación infantil, maquillaje de caras, DJ y minidisco. En caso de lluvia se hará en el Centre Cap Vermell. Horario: de 16h a 18h e la plaza de los Pinos.

SÓLLER

6º Encuentro de disfraces terroríficos (música, sorteos, concurso disfraces,...). En el Casal del Port de Sóller, a partir de las 19.30. La entrada cuesta tres euros. En Sóller también se proyectará la película de terror 'Disfresses i sorpreses'. Al Espai Jove de Sóller, de 17.30 a 19.30.

MONTUÏRI

'Taller de fanalets' en la Sala Mariana (17h).

CAMPOS

'Tarde de mariposas' (16.30h) en la Biblioteca Municipal con diferentes actividades infantiles como un cuentacuentos de miedo, un taller de pintar fantasmas y la proyección de la película de cine 'Coco'. Asimismo, a partir de las 19.00 horas hasta las 22.00 horas, la plaza Major acogerá el primer Mercadillo de Tots els Sants con una oferta de productos de la época. Ruta nocturna guiada por Chema Fuente. Esta actividad, titulada 'Campos: milagros, leyendas y misterios' saldrá de la plaza Major en dos turnos (20.00 horas y 22.00 horas). La inscripción es gratuita.

SANTA MARIA

Lorhen + Kolauw + Adrian Riera +Salva RL & P. Borrás + Bûho + Jaume H. en Factoria (23h). La entrada cuesta entre cinco y ocho euros.