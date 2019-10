El 'glamour' de Ascot, en Son Pardo

Ellos, con traje y sombrero; ellas, con vestido y tocado (también sombreros). Y casi todos con gafas de sol, porque la de ayer parecía una mañana de verano. Unas 200 personas se rindieron al glamour de Ascot en la primera edición en Mallorca de la fiesta Hats & Horses celebrada en Son Pardo, el hipódromo municipal de Palma.

La idea, según la organizadora del evento Ariadna Vilalta es intentar tener un día para emular la jornada inglesa que se celebra cada junio en Ascot (condado de Berkshire) donde compiten los caballos purasangre y donde se libra también una batalla de elegancia (y extravagancia). "Hemos celebrado Hats & Horses en Menorca y ha funcionado muy bien. En Mallorca es la primera vez, pero lo hemos organizado de la mano de la conselleria de Turismo porque, además de a los aficionados locales a las carreras de trote, pensamos que esta cita puede atraer a turistas. Es una propuesta para desestacionalizar la temporada turística", apuntó ayer. Además de glamour e hípica, otros elementos clave de la fiesta son la gastronomía y la música.

La jornada, que contó con un programa lleno de actividades durante todo el día, arrancó cerca de las 10:30 de la mañana, pero no fue hasta el mediodía cuando empezó a notarse la presencia de los asistentes. El espacio VIP que se habilitó, con estands de bebida y comida, se llenó de vestidos largos y coloridos, así como de pantalones anchos. Había estampados de lunares, flores, líneas, animales, y una amplia paleta de colores en el caso de las mujeres. Aunque muchas llegaban abrigadas, las chaquetas no hicieron falta hasta la tarde. Los tocados y sombreros llamaron la atención por encima de todo lo demás, pues se trata de un complemento de moda que se utiliza en muy pocas ocasiones. Ellos, más sobrios pero resultones, se paseaban con elegantes trajes, la mayoría oscuros. Aunque no todos, algunos se atrevieron con un sombrero.

La organización mostró, al final del día, su satisfacción ante la "buena acogida" de la cita para ser una primera edición. "Esperamos que se consolide con los años", señalaron.