Cristina Pedroche espera estar invitada a la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Por si no fueran pocas las bodas que han tenido lugar en este año, la de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas está dando mucho de qué hablar y todavía no se ha producido. Sin duda, la cantante de 'Soy Humana' está completamente ilusionada con este momento, ya que se trata de la primera vez que la cantante diga 'Sí, quiero' en su vida. Lo cierto es que la vemos más enamorada que nunca y es que parece ser que la artista ha encontrado por fin al hombre de su vida. Ahora, las quinielas ya se empiezan a producir y son muchas las personas afines a ella que se preguntan si serán invitadas o no a la celebración, es el caso de Cristina Pedroche.

La presentadora de televisión espera ser una de las invitadas a la boda de Chenoa aunque asegura que todavía no le ha llegado la invitación: "No, no me ha llegado la invitación, espero que llegue. No es que no me haya invitado". Además, ha confesado ver a su excompañera de programa muy feliz con la noticia y es que no es para menos: "Yo la veo muy bien y es verdad que como ya no está en Zapeando tampoco tenemos el contacto diario que teníamos antes pero le deseo lo mejor, se lo merece, es encantadora".

Cristina Pedroche ha querido dejar claro que no habrá niño por el momento pero no descarta una gran celebración para compartir su amor con los amigos: "Pues nunca se sabe pero en principio no. No lo sé, lo mismo digo que no y mañana a lo mejor digo que sí. Celebrar el amor siempre es un buen motivo para hacer una fiesta, pero de momento no". Si tiene que hacer un balance de sus años de casada, Cristina lo tiene claro: "El 24 hacemos cuatro años de casados y maravilla. Cada día es mejor, no me canso".

Sin ningún tipo de interés por la cocina, la presentadora de televisión prefiere que sea su marido quien cocine en su casa: "Teniendo un tres estrellas en casa, para qué voy a aprender yo. No me gusta cocinar. Me gusta ver cómo Dabid cocina porque es apasionado y es una maravilla verle pero no. Como estoy tan enamorada se me cae la baba y no me doy cuenta de lo que me está diciendo".