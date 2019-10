Novios arreglados pero informales

El vestido de la novia, discreto y elegante. Una vez celebrado el enlace se ha podido conocer cómo ha sido el diseño de Rosa Clará que Mery Perelló lució en el día de su boda gracias a uno de los bocetos de la diseñadora. Como muchos esperaban, la ya esposa de Rafel Nadal se ha decantado por la sencillez y la elegancia discreta que la caracterizan

Isabel Serra, editora de glamour.es



"Elegancia contenida y poco ostentosa"

En opinión de Isabel Serra, editora de la revista digital glamour.es, el vestido, una creación de Rosa Clará: "Abandera bien esa elegancia silenciosa que tan bien define no solamente a la novia y a su estilo de vestir, sino toda su relación con Rafel". Isabel Serra ha destacado algunos detalles de la prenda, que califica de "sencilla" a nivel de diseño y de silueta, incidiendo en los aciertos de mangas, falda y encaje: "Aplaudo la manga larga, las líneas puristas de la falda y el toque del encaje brillante, que es especial sin ser pomposo. Decía Coco Chanel que lo realmente complejo era defender la elegancia a través de vestido sencillo, así que punto y partido para Mery". En general, Isabel Serra destaca que el vestido denota elegancia contenida y poco ostentosa. La elección de Mery Perelló es un acierto: "Nadie esperaba menos. Puede que alguien sí esperara más –ese rumoreado Cortana que no pudo ser, un inesperado Teresa Helbig o un diseño de alta costura de alguna firma francesa–, pero desde luego no menos".



Lorena Fernández, asesora de imagen



"El diseño me ha sorprendido por lo romántico"

orena Fernández, asesora de imagen, alaba la elección de Mery Perelló y destaca tres puntos que considera un acierto: el tejido, el talle alargado y la cola de quita y pon: "Mery tiene una figura muy bonita, seguro que le queda muy bien. Este talle más largo de lo habitual, alarga la silueta y la hace más juvenil. La cola de quita y pon es un sello de Rosa Clará", comenta la experta. "Me ha sorprendido por lo romántico y por el tejido. Pensaba que sería una silueta similar, pero en mikado que es más rígido que el que se ha elegido finalmente, el crepé de seda, que tiene más movimiento". A la espera de que se conozcan más detalles, Fernández tiene curiosidad por saber el peinado que Sergio Quesada ha creado para Mery Perelló: "Para la ceremonia, mi elección sería un moño bajo, aprovechando su onda natural; y el pelo suelto para la fiesta". Fernández cree que el maquillaje, a cargo de José Ojeda, habrá sido sencillo. En cuanto al traje en azul que ha lucido Rafel Nadal, también le parece acertado, que casa con su deseo de discreción.