Más de 400 personas participan en la segunda edición de We Can Run Mallorca

La segunda edición de We Can Run ha atraído esta mañana a más de 400 personas y a sus mascotas que no se quisieron perder esta singular prueba en la que personas y perros corren juntos. En parque de sa Riera volvió a ser escenario de este evento organizado por Diario de Mallorca en colaboración con el Ayuntamiento de Palma. Los participantes podían escoger entre dos modalidades, runner, con un un recorrido de 3,8 kilómetros; y marcha, 1,8 kilómetros, para inscribirse en la carrera. Se entregaron premios en las categorías masculina, femenina, menores y familias.

A las 10 en punto se dio la salida de los corredores que optaron por hacer la prueba runner, la más larga. En la línea de salida, con sus mascotas al lado, los participantes salieron con entusiasmo y dispuestos a ganar, pero sobre todo a pasar un buen rato.

Ese era el objetivo que se habían marcado Cinzia Fenech y Jesús Joaquín Ruiz que se apuntaron a We Can Run, en la modalidad de marcha, para pasar un buen rato junto a su perra de cuatro años con la que salen a caminar todos los días. Cinzia, que colabora con Peluditos de Son Reus, también valoró el hecho de que la prueba sea un evento solidario.

Esperando la salida de la prueba de marcha, que tuvo lugar a las 10:45, estaba la familia formada por María José Cerrato, Francisco Carrascosa y sus hijas Marina, de 11 años, y Aina de 6; junto con Wifi, su perrito de tan solo un año de edad. "Nos enteramos por Facebook y nos pareció una buena idea", comentó María José Cerrato que añadió que la familia siempre ha tenido mascota y que procuran que Wifi pueda participar en sus actividades de tiempo libre.

Hille Luebben, alemana residente en Petra, explicó la historia de su perro Birly. "Pertenecía a una familia española que lo abandonó. Lo arrojaron del coche, pero alguien pudo apuntar la matrícula". Birly acabó siendo acogido por una asociación alemana que lo llevó a aquel país, donde Hille Luebben lo adoptó hace nueve años. Birly y su familia viven en Mallorca desde 2017.

Víctor Ruiz, Cristina Sastre junto a Kalenji, de un año.; y Ruby McKenna y Víctor Ruiz, padres de Víctor, junto a Heather de 9 años, se han apuntado en familia a participar en esta edición de We Can Run. "Tener una mascota te da alegría y compañía, te enseña a tener paciencia", dice Cristina Sastre. "Te obliga a salir de casa" añade Ruby McKenna. Muy contentos de contar con el cariño de sus canes Cristina no tiene dudas: "Lo recomendamos, pero que los recojan de Son Reus. Yo fui de voluntaria y allí conocí a Kalenji y nos enamoramos".

Uno de los objetivos de We Can Run es, precisamente fomentar la adopción de mascotas. Tras la carrera, se realizó un desfile de Peluditos de Son Reus para que los asistentes pudieran conocer a los perros que necesitan una familia que les acoja.

La organización también quiere concienciar sobre la importancia de tener una mascota, conseguir qu emás municipios sean pet friendly y , en este sentido, conseguir que se creen más espacios verdes dedicados a ellos; y adquirir práctica deportiva de ejercicio físico.

Ramón del Corral, responsable del tour We Can Run que recorre varias ciudades españolas, destacó que la convocatoria de Palma ha crecido en número con 430 personas inscritas, unos 400 perros y 15 familias. "En total, hemos atraido a unas 800 personas, entre corredores y acompañantes", remarcó.

Los ganadores de la modalidad runner en la categoría masculina fueron Diego Martínez, vencedor, Omar Suárez, segundo clasificado, y Álvaro Ortiz, tercero. Fueron las vencedoras en runner femenino Catalina Font, Marta Luisa García y Mercè Forteza, ganadora, segunda y tercera, respectivamente. En cuanto a los menores, primer puesto para Pere Hernández, segundo para Meliyha Vageler y tercero para Neus March. En la modalidad de familias resultó vencedora la formada por Oscar Alfonsín y Úrsula, Noa y Nuria Mures.

En la modalidad de marcha premios para Ramón José Gomariz, Jesús Joaquín Ruiz y Toni Bennssar. En femenino para Gintane Urbutyte, Carla Titos y Jade Rose García. Los menores vencedores en esta categoría fueron Janine Rose, Daniel Abraham y Marga Gómez. En cuanto a las famílias, el premio recayó en las hermanas Cayetana y Jimena Álvarez y su perrita Cloe.

También hubo premios especiales. Oski fue elegida mascota singular. Ana Viada obtuvo la distinción de redes sociales y los Alcoceba el galardón especial como grupo familiar. La asociación Peluditos de Son Reus recibió el 30% de la recaudación de la carrera para que puedan continuar con su labor solidaria.