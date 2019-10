El adiós a la soltería de Mery Perelló, vestida de unicornio

No fue solo Rafa Nadal el que se despidió de la soltería bailando con amigos. No iba a ser menos Mery Perelló, y parece que también fue una despedida improvisada. La revista ¡HOLA! señala que la novia fue "sorprendida" por sus amigas. No faltó, por lo tanto, la hermana del tenista, Maria Isabel Nadal, íntima amiga de Perelló desde hace años y celestina de la relación de Mery y Rafa. De la misma manera que en la despedida de soltero del deportista, el lugar elegido para disfrutar de un buen plan de chicas fue Palma, donde llegaron al mediodía.

Durante la despedida degustaron diferentes tapas en un establecimiento del centro de Ciutat. Llamaba la atención su atuendo, ya que lucieron un tocado de unicornio, quizás una premonición de cómo será la boda: mágica. ¡HOLA! concreta que comieron tortilla de patatas, pulpo y croquetas. Disfrutaron de una divertida sobremesa y cuando las agujas del reloj marcaban la hora perfecta para ir a bailar, se levantaron para dirigirse al barrio de Santa Catalina. El tardeo las estaba esperando.