Paseo náutico de Woodley y Turner

El rodaje de la película 'The last letter from your lover', dirigida por la estadounidense Augustine Frizzell, continúa en Formentor. Ayer el equipo de meste largometraje grabó en aguas de la bahía de Pollença, con los protagonistas de la cinta a bordo de una neumática. En las imágenes adjuntas, los actores Shailene Woodley y Callum Turner.