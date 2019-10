Perros y dueños disfrutarán en la 2ª edición de Can We Run

Queda muy poco para que tenga lugar la esperada segunda edición de Can We Run Palma. Llega con mucha fuerza a la ciudad esta carrera diferente y especial donde las personas y sus mascotas perrunas pueden correr y disfrutar en familia de una jornada muy divertida y de concienciación animal.

Ahora puedes participar con tu mascota en la segunda edición de Can We Run Palma, organizada por Diario de Mallorca y Elitechip, el patrocinio de El Corte Inglés, Bankia, Fronda, Bissel e Instinct y la colaboración del IME, Ajuntament de Palma, Colegio de Veterinarios, Advance, Peluditos y Boomerang, que se celebrará el próximo 20 de octubre en el Parc de sa Riera.

En esta carrera se puede participar de dos maneras. O bien en la categoría Runner, corriendo unos 3,6 kilómetros. O en la categoría Marcha de 1,8 kilómetros para quienes lo hagan paseando o en familia. En este evento puede participar toda la familia para acompañar a sus perros y disfrutar juntos.



Inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 17 de octubre hasta las 14 horas a través de la web: www.canwerun.com (1 adulto + mascota: 6,95 €; 1 niño + mascota: 3,95 €, y 2 adultos + 2 niños: 17,95 €), o presenciales desde el viernes 18 a las 17 horas hasta el sábado 19 de octubre a las 20 horas en el departamento de Mascotas de El Corte Inglés (Avingudes)., 1 adulto + mascota: 10€; 1 niño + mascota: 6 €, y 2 adultos + 2 niños: 25 €.



Exhibiciones y pasarela de adopción

Además de participar en la primera edición de Can Wen Run, durante toda la mañana de la carrera habrá exhibiciones de los adiestradores Paco Barrionuevo, de Dog Frisbee Mallorca Club, y de Roberto Matta, del Centro de Psicología Canina de Balears que ofrecerán demostraciones de obediencia popular, obediencia avanzada con Wonder y exhibición de discodog y de Agility (Agility Gos).

Además habrá una pasarela de adopción a cargo de Peluditos de Son Reus para encontrar una nueva familia para estos animales.



La Bolsa del Corredor

La Bolsa del Corredor, que se entrega en el momento de la inscripción, cuenta con una bolsa, una camiseta del evento de la marca Boomerang, una bandana customizada para la mascota, un producto Trixie y Advance y una pegatina de 'Perro a bordo'. Además de un bono regalo de 10 euros en la sección de mascotas de El Corte Inglés (para compras a partir de 30 euros).

El Tour Can We Run se está realizando por toda España. Se ha corrido en otras ciudades (Gijón, Málaga, Alacant y Zamora) y ha sido un éxito, y perros y dueños han salido a disfrutar del deporte juntos en diferentes zonas de la ciudad.

Can We Run es una actividad que gira en torno a la concienciación de tener una mascota y conseguir que cada año los municipios sean más 'Pet Fiendly'. ¡No lo dudes y apúntate!

