Las claves de la boda de Rafa Nadal

El traje de la novia Rosa Clará

Una de las firmas nupciales más reconocidas a nivel mundial. Rosa Clará, nombre de la marca y también de la diseñadora que la fundó, ha sido la elegida: Mery Perelló confía en su trayectoria para vestirse en el día de su boda. También la eligieron, en su día, algunas celebridades como la modelo Helen Lindes (que se casó en sa Fortalesa con el jugador de baloncesto de Palma Rudy Fernández), la actriz Paula Echevarría, la modelo Alba Carrillo (quien lució hasta tres vestidos el día de su boda con el tenista Feliciano López, matrimonio ya divorciado) o la influencer Laura Escanes (quien vistió dos diseños). Los vestidos de novia siempre son uno de los secretos mejor guardados del día de la boda, así como uno de los detalles que causa más interés y curiosidad.

La trayectoria en el mundo de la moda nupcial de Rosa Clará, quien inició estudios en Derecho, comenzó hace casi 25 años, cuando se inauguró la primera tienda de la marca en Barcelona (España). Por utilizar materiales de gran calidad y no responder a patrones ya establecidos hasta el momento en el universo de los vestidos de novia, Rosa Clará se convirtió pronto en una de las marcas nupciales líderes dentro y fuera de las fronteras nacionales. La firma puede presumir de contar con más de 3.500 puntos de venta en 80 países, así como de tener una red de 140 tiendas propias y franquicias. La diseñadora suele decir que para ella es un "privilegio" acompañar a una mujer "en la preparación de este gran día".



El traje del novio Brunello Cucinelli

El tenista ha elegido una firma italiana muy especial para que le vista en el partido más importante de su vida personal. Se trata de Brunello Cucinelli, un diseñador y empresario que tuvo siempre claro que se dedicaría a la moda a pesar de empezar una carrera de Ingeniería, que pronto abandonó. Abrió su propia empresa en el año 1978, una compañía dedicada a la confección de jerséis de cashmere para mujeres en color, algo inédito hasta entonces. Al principio sus piezas eran más deportivas, algo que con el tiempo ha ido cambiando. También empezó con diseños para mujeres, y ahora sus trajes masculinos son de los más demandados. La suya es una historia de superación y de empatía, pues uno de sus objetivos más importantes, que es donde Cucinelli marca la diferencia, es cuidar a los trabajadores y que estos se sientan a gusto en la empresa, que sean productivos pero que también puedan tener una vida al margen del trabajo. Su ropa es fabricada a mano en Italia, aunque el 65% de las ventas de la marca son fuera de la península. Es llamado el "humanista de las costuras" o "diseñador filósofo". Sin duda Nadal ha optado por confiar en alguien que tiene una mirada diferente.



La celebración Sa Fortalesa



Nadal y Mery se casarán en una de las fincas más impresionantes de Mallorca: sa Fortalesa, un castillo del siglo XVII situado en la península de la Punta Avançada de Pollença, donde es imposible acceder sin permiso. Se trata de un espacio privado extremadamente vigilado y controlado, aunque tiene accesos por tierra, mar y aire. Allí se celebran eventos, rodajes y distintas ceremonias durante el año.

El precio a pagar para el arrendamiento de la finca durante un día son 40.000 euros, sin contar el alquiler de las habitaciones, por las que se tiene que abonar un suplemento cifrado en miles de euros. Por estos 40.000 euros, los novios pueden utilizar la mayoría de los espacios de la finca, incluso una pequeña caseta en la que suele cambiarse y prepararse la pareja protagonista del enlace (por separado, claro). La propiedad ocupa unos 87.000 metros cuadrados, mientras que sus construcciones interiores abarcan cerca 20.000 metros cuadrados. El que haya estado dentro sabe que se trata de un lugar mágico y de cuento con excelentes vistas al mar, arcos de piedra y jardines infinitos.

Los novios Mery & Rafel

Su relación empezó en el 2005, el año en que Rafel Nadal ganó su primer Roland Garros. Fue cuando se alzó ganador de este campeonato que la joven pareja hizo su primera aparición pública. Aunque no se esconden y se les puede ver juntos, tanto en torneos como de vacaciones, pasando por galas deportivas o benéficas, es cierto que ambos siempre han sido discretos y han protegido mucho su relación (y su vida privada en general). Se sabe que Mery era amiga de la hermana del tenista, Maria Isabel, que fue quien les presentó años antes del 2005. Tanto ella como Mery, que siguen siendo muy amigas, son dos años menores que Rafel. Mery es un gran apoyo para el tenista, a quien ha acompañado y animado en sus competiciones más importantes, aunque no por seguir la trayectoria deportiva de su novio ha dejado su vida a un lado. Mery ha estudiado, vivido en Londres y se ha formado para convertirse en una profesional del marketing. La pareja de Manacor es un ejemplo de solidez, algo que han conseguido cuidando tanto su espacio individual como el compartido.



El convite Maca de Castro

Su nombre es uno de los más relevantes de la alta cocina de Mallorca, y marca tendencia en los últimos años fuera y dentro de la isla. La chef Macarena de Castro será la encargada de conseguir que los invitados a la boda de los de Manacor disfruten de las delicias mediterráneas, aunque puede ser que algún otro cocinero de renombre esté con ella, muy probablemente sea el valenciano Quique Dacosta, chef que estuvo en Mallorca hace escasos días y con quien el tenista tiene cierta relación de amistad.

A De Castro se le despertó la devoción por la cocina de muy joven, y su constancia y espíritu de superación consiguieron que con tan solo 30 años (en el 2012) se le otorgara una estrella Michelin en su restaurante, antes llamado Jardín y rebautizado en 2018 con el nombre de la cocinera, ubicado en Alcúdia. Además, también ha sido distinguida con tres Soles Repsol.

La mallorquina siempre explica que sus padres le enseñaron a amar los fogones. Empezó a trabajar sirviendo hamburguesas en el restaurante familiar, algo que no le gustó nada. Fue cuando escuchó a Carme Ruscalleda en unas conferencias –alguien a quien considera su maestra– en San Sebastián cuando decidió entrar de lleno en este mundo lleno de sabores y colores. Con su cocina ha deleitado a paladares de todo el mundo, combinando la innovación y el producto local. Ha cocinado para la Casa Real y la prensa internacional reconoce su trabajo. No hay nada que se le resista a Maca de Castro, una maestra de los fogones.



El cura Tomeu Català

Se enteró por la prensa y no le da nada de importancia a la trascendencia mediática que pueda tener la boda. El fundador de Projecte Home y cura Tomeu Català casará el sábado a un número 1 del tenis mundial con su novia de toda la vida. Él lo relativiza: "Solo voy a casar a dos personas que se quieren". Ha casado a muchas parejas y siempre son "especiales". De los de Manacor declara que le sorprendió su "humildad" y el hecho de querer una ceremonia "íntima, personal y sencilla". Con Nadal se conocen de toda la vida, pues Català ha mantenido una relación de amistad con la familia del tenista que empezó con su abuelo. Con Mery, sin embargo, no tenían tanta relación. La pareja le expresó al cura que deseaban contraer matrimonio por la iglesia sin que eso supusiera que la boda fuera un espectáculo al alcance de todos. Català rápidamente entendió por qué eligieron sa Fortalesa como escenario del enlace, un lugar blindado e inaccesible para cualquier persona que no tenga permiso para entrar. Así, tanto el cura que oficiará la boda como el obispo Sebastià Taltavull consideraron que existían motivos suficientes para concederles el permiso para poder casarse por la iglesia en la finca pollencina. Se espera que en la ceremonia participen los amigos y familiares más allegados de la pareja.