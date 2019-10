Una menina solidaria da el 'sus' a la boda de Rafa Nadal

La lesión en la mano izquierda que padece Nadal le impedirá disputar el Masters 1000 de Shanghái pero le permitirá volcarse en uno de los dobles más esperados en su vida, el de su boda con Xisca Perelló. La cuenta atrás para el enlace del año, del siglo o de la historia, como quieran llamarlo, ya ha empezado, y lo hace entre meninas, condecoraciones de la Guardia Civil y ríos de tinta, que ya corren por la prensa escrita y digital de todo el mundo.

Que Rafa Nadal es un artista sobre una pista de tenis, ya sea de arcilla, césped o dura, lo saben hasta en Acapulco –donde ganó un torneo hace tres lustros–, pero pocos conocen que el de Manacor también puede extender su talento artístico más allá de una cancha. Así lo demuestra estos días en Madrid, en cuyas calles se exhibe una menina que ha diseñado con motivo del proyecto benéfico Meninas Madrid Gallery y que será subastada para fines solidarios.

La menina de Nadal, que al igual que Velázquez ha acabado en icono mundial, se expone desde el 1 de octubre y podrá contemplarse hasta el 30 de noviembre en la calle Goya con Serrano. Forma parte de una familia de esculturas –52 en total– realizadas por el artista Antonio Azzato. Las piezas están hechas de fibra de vidrio, de 180 centímetros de alto y 160 de fondo, y pesan unos 30 kilos. Cada escultura tiene un código QR que se escanea con cualquier dispositivo móvil y explica el concepto de la obra además de presentar la menina de manera virtual. La lista de nombres propios que se ha sumado, en su segunda edición, a este proyecto de museo callejero también incluye a Dani Rovira, Jordi Mollá, Ouka Lele, Miguel Ángel Muñoz o Vanessa Martín, entre muchos otros.

La principal destinataria este año es la Fundación Rafael Nadal por su contribución a la igualdad de género a través del deporte. También recibirán parte de la recaudación las Fundaciones Querer, Aladina, Ochotumbao, Lukas, Alain Afflelou y Transexualia.

Que Nadal no vaya a jugar ningún torneo en las próximas semanas –se espera que su lesión le permita reaparecer en el Masters 1000 de París y en la Copa de Maestros– no significa que no deje de levantar trofeos. La Guardia Civil de Balears ha anunciado que le condecorará con una de las medallas que el instituto armado otorga cada año con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar.

Nadal recibirá la Cruz de Plata de la Guardia Civil por su colaboración con el instituto armado, la última de ellas para promocionar la primera Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio. Una iniciativa de este cuerpo que se ha puesto en marcha con motivo del 175 aniversario de la institución y cuyo objetivo es localizar talentos jóvenes en materia de ciberseguridad.

El acto se celebrará el próximo 11 de octubre a las 12.30 horas en Palma, en la calle Manuel Azaña, donde se encuentra la sede de la Comandancia de la Guardia Civil. Nadal todavía no ha confirmado su asistencia.

Sí se espera a María José Hidalgo y Gabriel Escarrer, que como el de Manacor serán distinguidos con la Cruz de Plata; y también, como merecedores de la Cruz de la Orden del Mérito, a Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia Provincial de Palma; Fernando Corchero, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía; el fiscal Nicolás Pérez; el fiscal antidrogas Eduardo Navarro; y Arnau Cañellas, jefe regional de la Agencia Tributaria.