Cómo eligen restaurante los mallorquines, según Tomeu Penya y Jaime Gili

El último vídeo viral de gran éxito en redes sociales lo protagonizan el cantante Tomeu Penya y el cómico Jaime Gili. En la actuación, en tono de humor y utilizando la melodía de una famosa canción, tratan de dar respuesta a una de las cuestiones que más indecisión provocan en los mallorquines de toda edad y condición: elegir un restaurante.

Para encontrar las claves que mejor convencen a los mallorquines a la hora de sentarse a manteles en un restaurante, Tomeu Penya y Jaime Gil transforman el archiconocido tema We are the World (1985), compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie y producido por Quincy Jones, en Aquí ho fan bo. Y a partir de aquí empieza su particular show.

Ni recomendaciones de TrypAdvisor ni estrellas Michelin, según la canción de Tomeu Penya y Jaime Gili el factor clave es la recomendación personal: "Aquí ho fan bo, aquí és barato, jo sempre venc, aquí sa menja bé, conec a l'amo".

El vídeo está colgado en la cuenta de Instagram jaime.gili.comico, en su cuenta de Facebook y en su canal de Youtube y circula de móvil en móvil a través de WhatsApp.