Llega la segunda edición de Can We Run para perros y dueños

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y ¿con quién mejor para hacer deporte que con él? Pues bien, con la organización de Diario de Mallorca y Elitechip, el patrocinio de El Corte Inglés, Bankia, Fronda, Bissel e Instinct y la colaboración del IME, Ajuntament de Palma, Colegio de Veterinarios, Advance, Peluditos y Boomerang, se presenta la segunda edición de Can We Run Palma para perros y sus dueños, ya que el running no conoce de edades, ni de razas, y los perros son las mascotas que más disfrutan de correr en su tiempo libre, toca disfrutar de esta experiencia junto a sus dueños.

La segunda edición Can We Run en Palma tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Parc de sa Riera. Consta de un recorrido de 1,8 km para hacer caminando o de 3,6 km para hacer corriendo y pueden acompañar a la mascota un miembro de la familia o la familia entera si se quiere.



Información e inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 17 de octubre hasta las 14 horas a través de la web: www.canwerun.com, o presenciales desde el viernes 18 a las 17 horas hasta el sábado 19 de octubre a las 20 horas en el departamento de Mascotas de El Corte Inglés (Avingudes). Ver horarios en el anexo derecho.

Los perros participantes deberán contar con el microchip identificativo y correr con correa. Así como los dueños, llevar puesta las camisetas acreditativas con el dorsal que se darán junto a la bolsa del corredor a la hora de inscribirse.

Y el domingo, a correr toda la familia. El Tour Can We Run se lleva a cabo en otras ciudades españolas y es todo un éxito, como en Gijón, Zamora, Málaga, Vigo, Murcia, Las Palmas, donde perros y dueños han salido a disfrutar del deporte en la calle.