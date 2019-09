Nadando, corriendo y en bici con Susana

Colocando a Susana en la canoa para que la travesía no resultara peligrosa.

Colocando a Susana en la canoa para que la travesía no resultara peligrosa.

José Manuel López no ceja en su afán de dar visibilidad al derecho de los discapacitados a practicar deporte y a disfrutar del aire libre. Para ello, ayer participó en el triatlón disputado en sa Ràpita junto a Susana, una niña de once con parálisis cerebral e hija de unos amigos

"A la muy pilla le gusta mucho el agua y durante la prueba de natación iba tocándola sacando el brazo desde la canoa en la que le arrastraba. Pero se le veía que estaba gozando, pese a que yo estaba un poco preocupado por las olas y las corrientes del mar esta mañana".

José Manuel López, un deportista solidario, educador social e impulsor de la ONG I'mpossible 365 ( "Así, con apóstrofe, porque significa que yo lo puedo hacer los 365 días del año", explica) desde el año 2012, realizó junto a Susana, una niña de once años de edad aquejada de una parálisis cerebral e hija de unos amigos, el triatlón celebrado ayer por la mañana en sa Ràpita.

"Eran 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo", apunta este deportista altruista al que le cuesta decir que completó el desafío en una hora y cuarenta minutos, no muy lejos de los mejores tiempos de los trescientos participantes de la prueba pese a ir tirando de una niña.

"También disfrutó en la bici. Se emocionó tanto que en la segunda vuelta del recorrido se quedó dormida, creo que por la excitación que había tenido", narraba José Manuel, que confesaba que el de ayer fue el primer triatlón que ha completado con Susana. Tras la prueba de bicicleta, que la pequeña realizó en un carrito adosado a la bici del atleta solidario, le llegó el turno a los 5 kilómetros corriendo: "Desenganchamos el carrito de la bici, le colocamos una rueda delante y comencé a empujarlo. Lo más duro llegó en el último kilómetro que transcurría por un pinar con arena donde el carrito se enredaba", continúa.

A Susana, que padece esta discapacidad desde su nacimiento, le gusta el mar, el movimiento acompasado de la bicicleta y el aire libre. José Manuel lo sabe y no quiere hurtarle el derecho a disfrutar de esas pequeñas cosas a las que no se da importancia. "Lo he hecho para que ella disfrute del aire libre y para que la gente vea que todos podemos hacer deporte", concluye conjurándose para el próximo reto: conseguir una bicicleta tandem para que Susana salga a pasear.