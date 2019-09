40 restaurantes de Baleares se suman a la lucha contra el hambre en el mundo

Arranca la décima edición en Restaurantes contra el Hambre una iniciativa solidaria con una propuesta en todas las comunidades autónomas: elegir para comer un Buen Restaurante Bueno de entre los recogidos en la simbólica Guía de restaurantes buenos. En Baleares son 40 los establecimentos que se han sumado a este proyecto.

Los participantes ofrecerán, hasta el 15 de noviembre, un menú o plato solidario en su carta, donando parte de su coste a combatir la desnutrición infantil, enfermedad relacionada con el 45% de las muertes antes de los 5 años.

Los cocineros Susi Díaz y Adolfo Muñoz presentaron este viernes en Madrid la 10º edición de la campaña, apadrinada también por el chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta, junto a los principales aliados: Hostelería de España. Makro, Calidad Pascual, El Pozo Alimentación, Agua Sierra de Cazorla, ElTenedor y la logística de la Fundación Seur.



Guía de restaurantes buenos

"Esta guía llega para cambiar el mundo de la gastronomía. Puede cambiar la forma en la que valoramos los restaurantes. Cuando Acción contra el Hambre me pidió presentarla, me sorprendió que no tuviese un jurado que decida quién tiene que estar. Pero tiene todo el sentido. Tiene que estar quien quiera estar, y todos deberíamos querer estar aquí", explicaba Susi Díaz refiriéndose a la simbólica guía digital que se ha preparado con motivo del décimo aniversario. La guía on line facilita un buscador con geolocalización para encontrar el restaurante solidario más cercano.