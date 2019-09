La 'canadiense' de Raimundo, la mejor hamburguesa de Mallorca

La mejor hamburguesa de Mallorca la sirven en Raimundo Burgers and Fries (calle Raimundo Clar, 14, Palma). Así lo ha considerado el jurado y el público del Festival Battle of the Burger celebrado este fin de semana en Son Fusteret.

"Esta hamburguesa nos ha hecho viajar, nos ha pegado un chute dulce y nos ha dicho que quería ser como Canadá", así ha anunciado a la burger vencedora del concurso el cocinero Koldo Royo, miembro del comité de selección. El equipo de hamburgueseros que hacen realidad esta delicia, del restaurante Raimundo, ha subido al escenario donde ha recibido un trofeo de madera y ha sido galardonada con un viaje a Tennessee (Estados Unidos) para visitar la destilería de Jack Daniel's, patrocinador del certamen.

La hamburguesa más rica de la isla combina una serie de ingredientes muy variados que juegan con los contrastes de los sabores. La receta es la siguiente: brioche de mantequilla con cacahuetes garrapiñados, cien gramos de ternera gallega, mantequilla de cacahuete, queso cheddar fundido, bacon ahumado, canónigos, manzana Granny Smith, mermelada picante de frambuesas y jarabe de arce.

El rock ha acompañado durante dos días a este encuentro en el que han competido 18 hamburgueserías de la isla. Este domingo han pasado por el escenario One Man Rocks, Maico, The Prussian o los Billy Flamingos.