Las vespas y lambretas toman Mallorca

Mallorca ha sido tomada por las vespas y lambretas. Y es que más de 200 motocicletas scooters clásicas, principalmente de estas marcas italianas, que hicieron su apogeo en las época de los setenta y ochenta, han tomado parte esta mañana en la XII Volta a Mallorca en la que es el evento scooterista por excelencia, tanto por solera, organización y kilómetros recorridos. En un itinerario idílico, en especial en la Serra de la Tramuntana, en el que se puede disfrutar del inmejorable paisaje y que emula los recorridos cinematográficos en la Toscana (Italia), el evento más importante del calendario balear discurre de punta a punta de la isla.

La serpiente multicolor, los coloridos de las vespas son espectaculares, a cual más cuidada al estar la mayoría restauradas y muy 'mimadas' por su dueños, no pasa desapercibida dado que la caravana de scooters ha sido inmortalizada por donde pasa, tanto por residentes como por los extranjeros que están de vacaciones.

"Desde el principio hemos estado ligados a la 'movida' scooterista en Balears desde las reuniones de cuatro pirados en un bar de la zona de los Molinos hasta la constitución oficial del club en 2007 y hasta ahora", señala Borinos Mallorca, la entidad que organiza esta Vuelta a Mallorca y que tiene un lema muy claro: "Nuestro principal objetivo es el de conservar, recuperar y fomentar el scooterismo clásico".

Las motocicletas que han tomado parte en esta prueba han tenido que cumplir los siguientes requisitos: Chasis metálico, cambio de marchas manual, cilindrada máxima de 200 centímetros cúbicos y matriculación anterior a 1991.

Ante la mirada de los de miles de turistas que abarrotan la isla en esta época y que observan incrédulos un numeroso y espontáneo grupo de antigüedades que están más de moda que nunca, los participantes tienen que completar un recorrido exigente ya que van de punta a punta de Mallorca: Palma-Calvià–Estellencs–Port de Pollença–Port de Alcúdia–Son Servera–Arenal–Palma.

Desde su fundación, Borinos Scooter Clàssic Club Mallorca se ha caracterizado por difundir y promover el movimiento escooterista participando en numerosos actos y colaborando en eventos varios, teniendo repercusión no sólo en el ámbito local y autonómico, sino en todo el territorio nacional. A lo largo de su trayectoria, el club ha recorrido gran parte de la geografía insular y sus miembros han participado en eventos tanto a nivel nacional como internacional. Pero sin duda, uno de los mayores logros del Club es haber consolidado la Volta a Mallorca amb Scooter Clàssic como uno de los eventos scooteristas más importantes del panorama Balear, no solo por la cantidad de participantes que reúne, tanto insulares y nacionales, como de cualquier nacionalidad y procedencia, si no por su propia identidad al realizarse en una sola jornada y con una importante cantidad de kilómetros recorridos.

"Un año más retomamos 'Sa Volta', una locura que empezó, como la mayoría de veces se empiezan estas cosas, el típico "No hay lo que hay que tener" y así poco a poco, trabajando mucho, aprendiendo de cada edición y, sobre todo, gracias al equipo humano que lo organiza y la confianza de los participantes, que cada año son más, nos lanzamos a una nueva edición", señala la organización, que añade: "Un año más recorreremos los pueblos que simbolizan la Mallorca más tradicional y auténtica, una ruta que recorre la Serra de Tramuntana y las costas más emblemáticas, dibujando los parajes más bellos de la isla".