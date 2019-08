La versión alemana de 'Love Island' se graba en Santa Margalida

La versión alemana de Love Island regresa a Mallorca. El exitoso reality show de la cadena RTL II se grabará en una casa situada entre Santa Margalida y Son Serra de Marina, cercana al agroturismo Can Maties, según ha podido saber este diario. El canal tiene previsto iniciar la emisión de esta nueva entrega el próximo 9 de septiembre. La gran final del concurso está anunciada para el próximo 3 de octubre. La presentadora será Jana Ina Zarrella, la misma que ya ejerciera de maestra de ceremonias en las anteriores ediciones de la televisión alemana. En su versión de 2019, el reality durará una semana más, cuatro en total, debido al éxito obtenido.

Santa Margalida ha sido el municipio escogido para grabar una nueva temporada de la versión alemana de este reality show que comenzó a emitirse en Gran Bretaña, donde se convirtió en un fenómeno televisivo. Sa Carrotja, en ses Salines, y Casa Amor, en Sant Llorenç des Cardassar, acogieron en 2016 y 2017, respectivamente, el Love Island británico. La cadena RTL II repite en Mallorca, donde ya rodó en 2018.

La elección de la isla no es casual ya que el programa muestra el día a día de un grupo de jóvenes solteros pasando unas vacaciones de ensueño en un lugar privilegiado con el objetivo de encontrar pareja y de llevarse un suculento premio de 50.000 euros -50.000 libras en Reino Unido-. Tal y como reconocía en medios alemanes la presentadora Jana Ina Zarrella, el show no sería igual si no se rodara en Mallorca, lugar que ella y muchos otros compatriotas identifican con el paraíso.

Como en otros realities similares, las cámaras graban las 24 horas del día a los concursantes. El público también interviene para nominar y expulsar a los participantes. En la edición de 2018 se alzaron con el premio Marcellino y Tracy, aunque la pareja se separó unas semanas después de la emisión del programa. Por su parte Mike y Elena, concursantes del primer Love Island alemán, han sido padres de una niña. El certamen ha cosechado un notable éxito en los países donde se ha emitido -también hay versiones en Suiza, Australia y Estados Unidos-. La matriz británica se ha convertido en uno de los realities más seguidos de todos los tiempos. La final de 2018 fue vista por más de cuatro millones de británicos. El formato ha conseguido atraer a un público joven, de entre 16 y 34 años de edad.

Sexo en directo



La emisión de escenas subidas de tono en las que los concursantes tienen sexo de forma más o menos explícita ha desatado la polémica. Medios británicos destacaron que en la última edición del programa los productores habían decidido incluir menos encuentros sexuales para proteger a los participantes, a raíz de la experiencia de Zara Holland. La joven, que participó en el reality en 2016, fue despojada de su título de Miss Gran Bretaña tras su paso por la isla del amor. Posteriormente, Zara Holland declaró que haber tenido sexo en televisión había "destrozado su vida".