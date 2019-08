Estrenos y novedades semanales en series y películas

Se termina agosto y prácticamente el verano. Muchos disfrutarán de la última semana de vacaciones, mientras que otros ya están proyectando el nuevo año laboral o preparando todo lo necesario para la vuelta al cole.

Para aquellos que poco a poco se van incorporando, los espera una semana de grandes estrenos en series y películas, para volver a la rutina poco a poco sin perder el disfrute.

Finalmente se estrena la tan ansiada serie 'Carnival Row', un drama victoriano en dónde Orlando Bloom y Clara Delevingne conviven en un mundo de criaturas mitológicas invadido por las leyes del hombre.

También podremos ver 'El cristal encantado: La era de la resistencia', precuela en forma de serie, del remake de la película estrenada en el año 1982, 'El cristal oscuro'.

Completan las series estreno '13 Commandments', una versión de 'Seven' pero basándose en los 10 mandamientos y sin llegar al homicidio; y 'Hotel Transylvania', serie infantil que nos trae a una Mavis adolescente como protagonista.

Como siempre hay nuevas temporadas, muchas de ellas también se hicieron esperar, como 'The Affair', con su quinta y final temporada de esta serie que explora la infidelidad y secretos de un matrimonio desde el punto de vista de sus implicados.

'Madres trabajadoras' traerá por tercera vez a Kate, Anne, Frankie y Jenny en sus idas y vueltas por la maternidad, el amor y la vida profesional.

'Vis a vis' también se suma a las temporadas estrenos con su tercera entrega, para todos aquellos que en su momento no pudieron seguirla.

La cartelera de películas trae entre otros títulos 'Hotel Artemis', un drama futurístico con el regreso de Jodie Foster a la gran pantalla; y 'Amor en obras' para los que prefieren las comedias románticas.

También podemos ver clásicos como 'Jamón, jamón' y otros más renovados como 'El regreso de Mary Poppins'.

Recordar que la suscripción a Amazon Prime lleva incluida entre otras la plataforma de streaming; y que además Amazon Prime Video nos brinda una oferta de 30 días gratis para conocer mejor lo que nos ofrece por 36 euros al año.

Nuevas temporadas



The Affair, 5ta temporada

En la medida en que se dan cuenta que sus decisiones tienen consecuencias irreversibles, la serie que explora la infidelidad y secretos de un matrimonio desde el punto de vista de sus implicados llega a su fin.

A modo de resumen recordemos que en las temporadas anteriores Noah admitió que mató a Scotty; mientras con la investigación en marcha, se descubre que Noah, Helen y Alison están cada vez más implicados en el accidente.

En esta nueva temporada entrará en escena Anna Paquin, como la hija ya adulta, de Alison y Cole; que regresa a una transformada Montauk para averiguar toda la verdad sobre lo que le sucedió a su madre.

La nueva novela de Noah se encuentra en pleno proceso de filmación. El actor responsable de interpretarlo, una carismática estrella de cine, entabla una conexión particular con Helen. Noah debe tragarse sus celos y orgullo para no interferir con el desarrollo de la película, y con su papel de padre a cargo de su familia.

A partir del 26 de agosto por Movistar +, podremos saber el desenlace de toda esta historia de intrigas.



Madres trabajadoras, 3era temporada

La baja maternal llega a su fin y toca que estas cuatro madres vuelvan a su trabajo.

Los niños crecen, pero las madres también. Kate, Anne, Frankie y Jenny deberán lidiar en el Toronto actual con los hijos, al amor, la vida profesional y todas las peripecias de la vida.

Con una diversidad muy bien representada entre una madre y otra, buscan desafiar las normas tradicionales sobre la maternidad al mismo tiempo de no juzgarse entre unas y otras, por el modo de vida que lleva cada una.

La serie además plantea reflexiones en torno a si perdonar o no una infidelidad, la independencia de los hijos o como se define el concepto de familia en la actualidad.

Se estrena el 29 de agosto por Netflix.



Vis a vis, 3era temporada



Netflix añade a su carta de estrenos la tercera temporada de este thriller carcelario.

En esta nueva entrega, Maca y sus compañeras son trasladadas a un nuevo centro penitenciario, controlado por la triada de presas chinas Tao y con la terrible Akame al frente.

En este nuevo entorno hostil de poder, Maca, Zulema y Rizos deberán poner a prueba sus capacidades de supervivencia.

Veremos también un nuevo personaje, Mercedes Carillo, una exconcejala condenada que Akame tratará de utilizar como pieza clave de sus planes.

Esta inquietante nueva temporada se reestrena el 30 de agosto.



Series estreno



Carnival Row

Para los que hemos seguido teaser a teaser con el fin de aplacar la espera, finalmente ha llegado el día esperado.

Situada en la época victoriana, Orlando Bloom y Clara Delevingne son los protagonistas de este drama en dónde conviven en un mundo en dónde las criaturas mitológicas han sido invadidas por las leyes del hombre.

Cuando Bloom, detective humano y un hada protagonizada por Delevingne, deciden romper las normas impuestas sobre las relaciones entre humanos y criaturas mitológicas, surge una nueva esperanza que quizás les haga recuperar a las criaturas fantásticas la posibilidad de amar o volar en libertad.

De todas formas, los personajes no estarán exentos de tener que luchar con su libertad en una sociedad intolerante en un contexto de una serie asesinatos que amenazan con acabar con la paz.

Algunos se atrevieron a catalogar la serie como la sucesora de 'Juego de Tronos', quizás por toda la acción y misterio de un mundo fantástico que busca cautivarnos.

Se estrena a partir del 30 de agosto por Amazon Prime Video, e incluso ya se habla de una segunda temporada.



El cristal encantado: La era de la resistencia

A modo de precuela en forma de serie, llega este remake de 'El cristal oscuro', película de fantasía con personajes de marionetas estrenada allá por el año 1982.

La historia se sitúa unos años antes, cuando tres Gelfing descubren el horrible secreto detrás de la energía del Skeksis y deciden emprender un viaje épico para encender el fuego de la rebelión y poder así, salvar su mundo.

El universo creado por Jim Henson, cuenta con un reparto de voces como Simon Pegg, Helena Bonham Carter, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander, Jason Isaacs y Mark Hamill.

Con una animación bastante fiel a la original, se estrena le 30 de agosto por Netflix.



13 Commandments

Si algunos hemos visto 'Seven', la película que centra su argumento en un asesino en serie que toma los 7 pecados capitales como forma de homicidio, esta serie nos recordará mucho a ese argumento.

Esta vez, uno de sus protagonistas que se da a conocer como Mozes (Moisés en flamenco), comete una serie de delitos, sin llegar al homicidio, para castigar a aquellas personas que han transgredido los 10 mandamientos bíblicos.

A lo igual que sucede en 'Seven', comparte pistas con la policía y la prensa sobre sus futuros ataques, pero sin revelar demasiado. Los encargados de las investigaciones policiales serán Peter, un policía veterano que está cerca de su retiro, y Vicky, una joven oficial que acaba de ser transferida de las fuerzas especiales.

Esta novela negra belga se estrena el 30 de agosto por Netflix.



Hotel Transylvania

A los padres seguramente nos suene este título de las películas infantiles estrenadas en 2012.

A modo de placebo mientras contenemos la ansiedad de los más pequeños por la Vuelta al Cole y vamos preparando todo lo necesario, ellos pueden disfrutar de la precuela de Hotel Transilvania en la época en la que Mavis era una intrépida adolescente.

Tanto ella como sus amigos se verán envueltos en aventuras y travesuras, siempre teniendo cuidado de la malvada tía de Mavis, la nueva jefa del hotel.

Se estrena el 31 de agosto por la pantalla de Netflix.

Películas



Hotel Artemis

Un drama futurístico que tiene de todo: acción, suspenso, intriga, sci-fi; y hasta el retorno de Jodie Foster a las pantallas de cine.

Un hotel privado reconvertido en hospital de elite para los criminales más peligrosos de Los Ángeles, que cuenta con muy pocas reglas, pero muy estrictas para evitar el descontrol entre ellos.

La obligada armonía parece durar poco, cuando una noche todo sale mal y los huéspedes deciden romper con las reglas impuestas. Solo uno de ellos sobrevivirá mientras el staff del hotel decide poner todo en orden.

Se estrena el 1 de septiembre en Amazon Prime Video.



Amor en obras

Una comedia romántica ambientada en Nueva Zelanda, con una trama no muy distinta a otros títulos de este tipo de género como 'Bajo el sol de la Toscana'.

Gabriela, una chica de ciudad que a raíz de perder su trabajo y a su novio, decide participar de un sorteo para ganar nada más y nada menos que un hotel rural.

Claro que el mono hotelito que se termina ganando, resulta ser un edificio en ruinas que necesita de forma urgente, todo tipo de reformas. No estará sola, Jake, el codiciado soltero del pueblo le tenderá una mano con todo lo necesario como buen manitas.

El problema surge cuando a Gabriela se le presenta una gran oportunidad de retomar su vida anterior y deberá decidir si volver a la ciudad o quedarse en el pueblo de la mano de Jake.

Se estrena en Netflix el 29 de agosto.

Otros estrenos para apuntar



Amazon Prime Video

Allí abajo: Temporada 5, 1 de septiembre

Cincuenta sombras liberadas: (2018), 1 de septiembre

Green Book: (2018), 1 de septiembre

Hospital Valle Norte: Temporada 1, 1 de septiembre

Jamón jamón: (1992) 1 de septiembre

Se ha escrito un crimen: Temporada 1, 1 de septiembre

Verano Azul: Temporada 1, 1 de septiembre

Will & Grace: Temporada 1 a 8, 1 de septiembre



Netflix

Dave Chappelle: Sticks & Stones (2019) 26 de agosto

Enganchados a la muerte: (2017), 27 de agosto

Krampus, el terror de la Navidad: (2015), 27 de agosto

Steve Jobs: (2015), 27 de agosto

Trolls, The Beat Goes On!: Temporada 7 (serie), 27 de agosto

The 'A' list: (serie), 30 de agosto

Sextillizos: (2019), 30 de agosto

Feo pero sabroso: (2019), 31 de agosto



HBO

Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!: (2008), 30 de agosto

Florence: (2016), 30 de agosto

Asesinos de élite: (2011), 30 de agosto



Movistar +



Esa época del año: (2018), 26 de agosto

Me llamo Gennet: (2018), 27 de agosto

Bienvenida a Montparnasse: (2017), 28 de agosto

Vitoria, 3 de marzo: (2018), 28 de agosto

Intrigo: Samaria (2018), 29 de agosto

El regreso de Mary Poppins: (2018), 30 de agosto

La intervención: (2019), 30 de agosto

La tragedia de Peterloo: (2018), 30 de agosto

Los hermanos Sisters: (2018), 30 de agosto

El odio que das: (2018), 31 de agosto

A Score to Settle: (2019), 1 de septiembre

Dolphin Kick: (2019), 1 de septiembre

Dragged Across Concrete: (2018), 1 de septiembre

Killerman: (2019), 1 de septiembre

The Old Man & the Gun: (2018), 1 de septiembre

Yo soy Patrick Swayze: (2019), 1 de septiembre



Plataformas y precios



Amazon Prime Video: 1 mes de prueba. 3 € por mes.

Movistar +: 1 mes de prueba. Oferta de 14,9 € por mes durante 12 meses.

Netflix: 7 días de prueba. Desde 7,99 € por mes.

HBO: 1 mes de prueba. 7,99 € por mes.