Descubre los diez platós de cine más cotizados de Mallorca

DIARIO de MALLORCA ha recogido las diez casas donde más se rueda en la isla. Son mansiones lujosas y muy cotizadas que se alquilan para publicidad, pero también para proyectos de ficción o realities.

El director de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, señala sa Fortalesa del Port de Pollença como la más preciada. "En ella se han rodado las producciones más caras que han tenido lugar en la isla". En este sentido, cita The Night Manager de la BBC y Turn Up Charlie de Netflix. Su intimidad e impresionantes vistas son su punto fuerte: no en balde Rafa Nadal y Xisca Perelló se casarán en esta mansión de cine en octubre.

Netflix también filmó una parte importante de la serie de Idris Elba en Casa Roel, ubicada en Cala Serena (Felanitx). Una suntuosa villa con embarcadero propio y vistas al mar. Otro ejemplo de finca solicitada es S'Estaca (Valldemossa), de Michael Douglas, que ha acogido recientemente la grabación de White Lines (Netflix).

Desde la empresa Blocations, especializada en localizaciones, señalan algunas propiedades más donde se realizan rodajes. Una de las más impresionantes es Niu de Voltor, en Mal Pas (Alcúdia). Una mansión que ha acogido filmaciones de videoclips y muchos realities franceses y alemanes. En 2017, se tasó como la casa más cara de España: 57,5 millones de euros para el que desee comprarla. Ahora mismo, un día de alquiler asciende a 4.157 euros.

Una bonita finca antes de llegar al pueblo de Valldemossa es escogida habitualmente para spots publicitarios. Allí se rodó el anuncio de la tienda de moda online Zalando y en 2020 también se instalará una película americana.

En cuanto a realities, la villa más famosa de los últimos tiempos es Casa Amor, emplazada en Sant Llorenç, pues acoge el programa que ha batido todos los récords de audiencia, Love Island.

Por municipios, señalar que Santanyí es uno de los que más inmuebles concentra: destaca la finca Es Rafal des Porcs en Cala Màrmols o Vaca roja.



Parajes naturales

La Mallorca Film Commission acaba de elaborar junto a Medio Ambiente un ranking de localizaciones en parajes naturales de la isla. Donde más se ha filmado hasta ahora es en es Trenc-Salobrar de Campos, "un espacio que ahora es menos demandado por las restricciones que hay". Le siguen los siguientes lugares: La Victòria, Mondragó, las bahías de Pollença y Alcúdia, la Comuna de Bunyola, Puigpunyent, Gorg Blau, Formentor, Cala Figuera, Portocolom o Randa.