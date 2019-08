Pixie Geldof protagoniza el verano en Deià

Pixie Geldof no falla en su cita estival con Deià. La hija del célebre activista como promotor de conciertos en contra de la pobreza en África, Bob Geldof, disfruta de las aguas en las calas de esta zona de la Costa Nord de Mallorca. La modelo y cantante inglesa acaba de celebrar en la isla el cumpleaños de su marido, la estrella de rock George Barnett (These New Puritans). Lo hizo durante una jornada playera y de baños en el mar junto a su familia y algunos de sus amigos más cercanos. Amén de los chapuzones y los juegos en el agua, estuvieron tomando algo en un chiringuito cercano, donde estuvieron charlando con varios amigos.

Días antes, Pixie coincidió en Deià con una de las personas más cercanas de su círculo íntimo, en concreto la modelo y presentadora Alexa Chung, quien también estuvo compartiendo estampas en su Instagram de su paso por la isla. En concreto, aparece fotografiada en bikini en una de las calas rocosas de la zona.

Otro personaje habitual de este pintoresco pueblo de la isla es el locutor estrella de la BBC Radio Nicholas Grimshaw. El mediático presentador también pasó una semana de vacaciones en Mallorca y visitó lugares como Sa Pedrissa.

A diferencia del año pasado por estas fechas, Deià ha estado algo más tranquilo estos meses. El verano pasado el cumpleaños de Serena Rees, la mujer del bajista de The Clash Paul Simonon, y la diseñadora y empresaria Jess Morris (Rockins) congregó a rostros tan conocidos como el de Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Bobby Gillespie (Primal Scream) o Kate Moss, otra habitual de esta zona de Mallorca.

Cabe recordar que Pixie Geldof y George Barnett contrajeron matrimonio en 2017 en la finca de Son Marroig rodeados de famosos.