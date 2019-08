Chenoa confiesa cuándo será su boda con Miguel Sánchez Encinas

Chenoa está teniendo un verano de locos y es que lejos de verla disfrutar en la playa o de alguna escapada romántica con su chico, Miguel Sánchez Encinas, la cantante no tiene ni un minuto de tiempo libre debido a todo el trabajo que tiene. Con una sonrisa de oreja a oreja que revela el momento por el que está pasando –como bien sabemos, la colaboradora de televisión está comprometida con su pareja y espera con ansia que se produzca la celebración de su boda– ha colgado en Instagram una fotografía de su estilismo en el programa de Zapeando donde hemos podido apreciar que su muñeca no se encuentra tan bien como su estado de ánimo.



A pesar de que ha sufrido un esguince en la muñeca izquierda, Chenoa nos ha confesado en exclusiva para CHANCE, Europa Press, cuándo se producirá el que puede que sea el evento del año, su boda con Miguel Sánchez Encinas: "Será el año que viene". Lo cierto es que el ritmo de trabajo que tiene la cantante no le ha permitido ponerse a organizar todos los preparativos de la boda: "Yo estoy trabajando, todavía no". En cuanto al esguince que ha sufrido en la muñeca, ha explicado que: "Fue haciendo deporte, pero no es de alto riesgo" por lo que nos deja mucho más tranquilos.





La colaboradora de Zapeando luce un rostro distinto desde que ha conocido al urólogo. Muchos años de inestable soledad que han permitido a Chenoa encontrar al que ahora es el amor de su vida y lo cierto es que la vemosy no es para menos porque como podemos ver, Miguel Sánchez Encinas tiene un físico espectacular y juntos forman la pareja 10. De esta manera, tendremos que esperar a que pase un poquito más de tiempo –y que Chenoa tenga también más ratos libres– para que pueda dedicarse en cuerpo y alma a esa boda en la que tanta ilusión tiene puesta.