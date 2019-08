El armario de Letizia en Mallorca

Se ha criticado mucho la desidia con la que doña Letizia parecía tratar a Mallorca hasta a la hora de vestir. Pero en este verano en el que oficialmente y de viva voz, la Reina ha hecho balance positivo de sus primeros quince estíos en Marivent, todo ha cambiado. Tanto, que ha renovado hasta su armario. Contamos cinco estrenos en la isla.

Para su primera aparición, en el Real Club Náutico de Palma, doña Letizia escogió un vestido blanco de algodón, bordados y cinturón de Adolfo Domínguez. La única pega, el bolso: modelo Metropolis de la marca Furla en color blanco roto y que no parecía muy adecuado para una jornada de regatas. Alpargatas de Mint and Rose, gafas de sol negras de Carolina Herrera y unos pendientes valorados en tres mil euros en forma de mariposa de Elena Carrera completaron el look. Ese mismo día, y para ir al cine con sus hijas y doña Sofía, vimos a la Reina en una versión más informal: mono verde estilo safari de Mango (50 euros), cuñas de Uterqüe y capazo de rafia de Whittelily.

Bolso de Furla en el Náutico.

El sábado, en otra de las citas culturales de las que han disfrutado las mujeres de Marivent, nuevo estreno. Doña Letizia acudió a ver el Lago de los cines al Auditòrium con un favorecedor vestido de tirantes de Carolina Herrera, con rayas verticales en blanco y negro que combinó con zapatos de tacón de Manolo Blahnik. Y ojo, porque los pendientes, unos aros y brillantes, son de Coolook, de la mallorquina Mar Aldeguer. Por cierto, que la primogénita de los Reyes tiene unos iguales.

El domingo, en el Mercadillo de Pollença, nos encontramos a una Reina en shorts y con un bolso con guiño a la artesanía balear: fabricado en roba de llengües. En Marivent optó otra vez por un vestido de Adolfo Domínguez de la colección del pasado año. Una prenda de algodón y lino con estampado floral que remató con las cuñas que ya le habíamos visto en días pasados. Letizia lució además unos pendientes libélula de Gold&Roses.

El rojo es apuesta ganadora y la Reina escogió este color para la recepción en L'Almudaina. Estrenó vestido de corte midi y complementó su look con sandalias de Jimmy Choo y clutch de CH. Estrenó aros de Coolook.

Y para la despedida en Son Marroig, el mejor estilismo. Vestido de Uterqüe, con botonadura de arriba abajo en dorado y cinturón. Repitió bolso y apostó por unos pendientes de oro con forma de gambas de Helena Nicolau y sandalias de One Touch.



De lo que no se separa es de su anillo de Karen Hallam. No le molesta para saludar.