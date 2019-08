Los toros regresan al coliseo balear con un gran aforo

Los toros regresan a Mallorca con un aforo espectacular. Setecientos treinta y seis han sido los días en los que no ha habido corridas en el ruedo del coliseo balear. Hasta ayer. Morante de la Puebla, El Juli, El Fandi y José María Manzanares protagonizaron anoche un festejo que ha estado a punto de no producirse y que fue seguido por más de 8.700 personas, tres cuartas partes de la capacidad del coso balear. Lidiaron un total de doce toros procedentes de las ganaderías Virgen María y Juan Pedro Domecq. Personalidades como el diputado del PP, Adolfo Suárez Illana, no faltaron a la cita. No asistió ningún miembro de la Familia Real como estaba previsto.

Las puertas de la plaza se abrieron a las 19 horas y pudo verse a varios asistentes consumiendo alcohol, algo que está prohibido por ley. Empezó la corrida el diestro Morante de la Puebla, que fue aplaudido por el público entre gritos de "libertad". Un espontáneo antitaurino entró en la plaza de Toros después de que el torero matara el primer toro. El hombre llevaba escrito en su torso la frase: "Corridas. Never again" ("Corridas. Nunca otra vez"). Morante tardó cinco intentos en matar al primer toro. En el quinto Morante sufrió una pequeña cogida pero no resultó herido. Mientras tanto, el Juli fue el segundo en salir a torear, mató su primer toro a la segunda y el astado le tiró el capote al suelo después. Durante la corrida algunos asistentes corearon "Arriba España". Fue extraordinaria ya que es poco habitual que se torearan ocho astados. El tercer torero que salió a la plaza fue El Fandi para finalizar con José María Manzanares. La corrida concluyó hacia la una de la madrugada. Hay que recordar que el informe técnico que realizó el Ayuntamiento de Palma, el pasado jueves, sobre si la plaza de toros cumplía las condiciones adecuadas para que el festejo se llevase a cabo, llegó sobre la bocina.