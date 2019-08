Mallorca, piscina y familia: el mejor plan de verano de Ana Obregón con su hijo

Ana Obregón y su hijo Alessandro Lequio, Álex, han disfrutado de cuatro días de vacaciones en Mallorca, según han informado a sus seguidores a través de sus respectivas cuentas de Instagram. El joven sigue recuperándose de una grave enfermedad y aprovecha la mejoría en su estado de salud para desconectar y relajarse en la piscina con su madre, aunque también hay tiempo para la diversión. En las fotos se les ve muy animados y sonrientes.

La actriz y presentadora compartió junto a una simpática imagen, en la que su hijo la sostiene sobre sus hombres, un enternecedor mensaje: He believed he could, so he did, algo que evidencia la capacidad de superación que ha mantenido su hijo durante este tiempo en el que ha tenido que superar un cáncer.

Además, Ana Obregón ha recuperado este año su posado de verano en Mallorca. La actriz llevaba años sin cumplir con esta tradición en la isla y en los últimos tiempos era habitual que eligiera Eivissa para los flashes.