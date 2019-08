Letizia y el fin del reinado

Escándalos en la Casa Real. A partir de los años 2000, los posados en las escalinatas de Marivent iban creciendo conforme llegaban los nietos. El divorcio de la infanta Elena, el caso Nóos y Corinna cambiaron la hoja de ruta

Empecemos con lo más reciente. La imagen de este pasado mes de julio de los reyes eméritos junto al rey del tenis, Rafel Nadal. Una visita y fotografía inesperada y que volvía a poner el foco en don Juan Carlos y doña Sofía y su relación: renovada, amistosa y hasta cariñosa. Algo a todas luces inimaginable hace apenas unos meses tras los años más convulsos que se recuerdan en el seno de la Institución; unos escándalos que tienen dos nombres propios principalmente: el caso Nóos y la princesa Corinna.

Arrancaban el siglo XXI y Marivent seguía siendo lugar de veraneo de una Familia Real que crecía con la llegada de los nietos. "La proyección que hacían de las Balears, y de Mallorca en particular, era algo impagable. Recuerdo que además se encontraban muy cómodos y que todos los que estábamos a su alrededor notábamos ese cariño", nos cuenta Francesc Antich que fue presidente del Govern entre 2007 y 2011. "El aprecio que sentían los Reyes por esta tierra era mútuo. Los ciudadanos apoyaba la monarquía", añade. "Para mí era toda una responsabilidad. Como Delegada de Gobierno era una satisfacción recibirlos y acudir a las audiencias", añade Catalina Cirer. La política del PP nos hace un retrato además de cómo era la relación de don Juan Carlos y doña Sofía. "Antes no se hacían estas grandes recepciones de ahora; eran cenas más privadas. La Reina se sentaba en una mesa y el Rey en otra. Siempre se estaban mirando para no levantarse antes de tiempo, para ver cómo se encontraba el uno y el otro", subraya.

Alberto Candela, quien fue Jefe de Protocolo del Govern hasta el 2014, ha vivido toda la evolución ocurrida dentro de la Casa. "Sí se notaba que doña Sofía comenzaba a tener una agenda en solitario más amplia. Iba a conciertos, a actividades de carácter más social; el Rey seguía con sus compromisos más institucionales y le gustaba más la parte deportiva". De todos modos, "el protocolo era el protocolo y eso era algo que tenían muy claro ambos. Sabían cómo debían comportarse en cada situación", añade.



La boda del Príncipe

Letizia Ortiz Rocasolano conquistó el corazón del príncipe de Asturias; la boda, en el año 2002 reunió a buena parte de la monarquía europea en Madrid. Sangre nueva en la familia muy bien recibida aunque sus primeros pasos en la isla no fueron muy populares. "¿Pero tú te crees que esto son vacaciones privadas?". Unas declaraciones que empañaban el idilio de la Familia Real con Mallorca, hasta ahora intacto.

"El cese temporal de la convivencia" entre Jaime de Marichalar y la infanta Elena, duques de Lugo -lo que hizo que no hubiera posado en el año 2008- y, sobre todo, el caso Nóos, que sentó y condenó a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, marido de la infanta Cristina, y la aparición de la "amiga especial" de don Juan Carlos, la princesa Corinna, hizo saltar por los aires la reputación del hoy rey emérito y encendía los rumores de divorcio real.

En junio de 2014, don Juan Carlos abdicaba en favor de su hijo, Felipe VI, que tomó una dura decisión. A partir de ahora, los posados a las puertas de Marivent serían cosa de cuatro: Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. Tanto es así, que incluso la presencia de don Juan Carlos fue vetada hasta en Mallorca. Hasta esa visita a la academia de Rafa Nadal.