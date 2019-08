El responsable del Observatorio arremete contra las palabras del IMCE sobre la lluvia de perseidas

El fundador del Observatorio Astronómico de Mallorca, Salvador Sánchez, reaccionó ayer ante las declaraciones que se dieron desde el Institut Mallorquín de Ciencias del Espai sobre la lluvia de perseidas que tendrá lugar durante este fin de semana. Según Sánchez, la luna no supondrá ningún inconveniente a la hora de observar el fenómeno de meteóros ya que "la constelación de perseo sube la radiante encima del horizonte a partir de medianoche y a esa hora la luna ya no molestará, porque las lunas de verano son siempre bajas", aseguró Sánchez. "Eso es astronomía básica y parece que algunos no lo saben. Nosotros no somos aficionados, utilizamos material científico, a ellos sólo les gusta el tema", manifestó Sánchez.

Asimismo, el responsable del OAM manifestó que para ver la lluvia de estrellas hay que huir de la contaminación lumínica. "No puedes ir a los Campos Elíseos, ni a la Puerta del Sol, ni al Castell de Bellver, eso es una tomadura de pelo", dijo en alusión a las actividades organizadas por esta asociación que, según Sánchez, "sólo persigue intereses económicos".