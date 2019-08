Aires nuevos y juventud en la recepción de los Reyes

Fue la recepción más multitudinaria de todas la celebradas: cerca de 600 personas de la sociedad civil balear pasaron ayer por un besamanos real que duró veinte minutos, el doble que el del año pasado. La lista de invitados se ha rejuvenecido: Casa Real le hizo un lifting a una nómina que sumó a muchísima gente joven que no aparece habitualmente en las páginas de prensa. Felipe VI, Letizia y doña Sofía saludaron a varios premios Art Jove del Govern (algunos no alcanzan los 20 años), como la artista Alona Vinç o los músicos de Go Cactus: Joan Amengual y, Pau y Joan Gual. O los premios Excelencia Universitaria. Incluso del mundo hotelero, sorprendió la presencia de Sabina y Gloria Fluxá, las hijas del presidente de Iberostar, quien se ausentó, como Gabriel Escarrer o Simón Pedro Barceló, por ejemplo.

Vea aquí las imágenes del besamanos.

El besamanos arrancó diez minutos tarde, los que emplearon los Reyes para saludar a quienes les aguardaban fuera del Palacio de la Almudaina. Los abucheos por la manifestación antimonárquica fueron numerosos y se pudieron escuchar perfectamente desde el patio de los leones: "Llibertat presos polítics".

En el interior del fortín, los políticos (de nuevo se ausentaron los de Més y Podemos) entraron por una puerta y el resto de personalidades por otra. La del fondo fue atravesada por los Reyes, que cumplen cinco años de reinado, acompañados por doña Sofía, nombre clave en el besamanos: es la que acapara más minutos.

Arrancaron los saludos (cada vez son menos las genuflexiones) con la presidenta Francina Armengol a la cabeza y después su homólogo en el Parlament Vicenç Thomas y la vicepresidenta de la cámara, la ibicenca de Podemos Gloria Santiago (que acudió por su responsabilidad institucional), quien en uno de sus habituales vídeos en las redes había especulado con su encuentro con los monarcas. Siguieron en bloque los consellers socialistas del Govern: Pilar Costa (repitió el abanico de arcoiris del año pasado), Iago Negueruela, Rosario Sánchez, Marc Pons o Patricia Gómez, entre otros. Los reyes continuaron estrechando las manos de la secretaria de Estado de Turismo en funciones Bel Oliver, el delegado del Gobierno también en funciones Ramón Morey o el alcalde José Hila. Pasaron también por el besamanos la oposición, liderada por Biel Company. De Ciudadanos, no faltaron Marc Pérez-Rivas y Joan Mesquida. Y de Vox, Jorge Campos y Fulgencio Coll. El expresident José Ramón Bauzá protagonizó una de las primeras anécdotas de la noche: se equivocó de puerta y accedió por la que se reserva a los civiles sin cargo político. Hubo de atravesar la línea de periodistas para llegar al lugar que le correspondía.

El mundo de la cultura estuvo mejor representado que en otras ocasiones. De hecho, Letizia estuvo muy agradable en el besamanos con el director del Atlàntida Film Fest Jaume Ripoll, festival que inauguró en Bellver el pasado mes de julio. También estuvieron la actriz y delegada de Cultura Catalina Solivellas, el artista Albert Pinya, que entró junto a la chef Macarena de Castro, el actor Joan Carles Bestard, la escritora Carme Riera, el exgalerista Joan Guaita, el barítono Joan Pons, Agustín El Casta y Jaime Anglada, amigo personal de los Reyes. Los diseñadores también fueron numerosos: Isabel Guarch (la de cabecera de la emérita), Tolo Crespí, Pablo Erroz y Raquel Arañón. Por primera vez, destacó el gremio de los arquitectos, representados por la decana del colegio profesional Marta Vall-Llossera o Paloma Hernaiz y Jaime Oliver.

Los directores y directoras de los medios de comunicación también asistieron a la recepción, como es el caso de la responsable de DIARIO de MALLORCA Maria Ferrer, así como el rector de la UIB Llorenç Huguet; el presidente del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Balears José Francisco Conrado de Villalonga; la cónsul de Marruecos Nezha Attahar; el fiscal superior de Balears Bartomeu Barceló; el comandante general Juan Cifuentes; el empresario Gabriel Sampol; el vicepresidente de la Asociación China de Balears Minwei Jiang, el piragüista olímpico Sete Benavides o la joven regatista María Perelló, entre otros.