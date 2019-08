Karlie Kloss celebra su cumpleaños en Mallorca a bordo del barco de Geffen

La modelo estadounidense Karlie Kloss ha celebrado su cumpleaños a bordo del Rising Sun, el megayate de David Geffen. La maniquí ha compartido en las redes sociales una imagen lanzándose al mar en una cala de Mallorca, donde se despedía con un beso y un chapuzón de sus 26 años.

Días después, Geffen ha hecho lo propio colgando una instántanea con un grupo de gente que ha celebrado el cumpleaños de Kloss en la isla. Entre los fotografiados, se encuentra el marido de la modelo, el empresario Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner y, por ende, cuñado de Ivanka Trump, la hija predilecta del presidente de Estados Unidos.

Kloss ha confesado en entrevistas que no ha sido nada fácil ser familia política de los Trump. "Ha sido duro, pero elijo centrarme en los valores liberales que comparto con mi esposo, que son los mismos con los que me criaron y me han guiado a lo largo de mi vida", comentó el pasado mes de julio. Estas declaraciones las hizo unas semanas después de haber celebrado su boda con Kushner, una celebración de tres días. Ivanka Trump y su marido sólo acudieron la jornada previa al comienzo de los festejos para evitar ser el centro de atención entre el resto de invitados.

La modelo, que colgó sus alas de Victoria's Secret en diciembre de 2015, desveló también los verdaderos motivos de su abandono de la mediática pasarela: "La razón por la que decidí dejar de trabajar para Victoria's fue porque no sentía que fuese una imagen representativa de quién era yo, ni del tipo de mensaje que quería mandar a las mújeres jóvenes alrededor del mundo sobre lo que significa la belleza".

Tiffany en Son Marroig



Por otra parte, la otra hija de Donald Trump, Tiffany, continúa de vacaciones por Mallorca, en la que aterrizó hace aproximadamente una semana. La modelo estadounidense ha compartido una de sus últimas visitas en Instagram. En concreto, ha hecho turismo junto a su madre Marla Maples por Son Marroig, una de las propiedades del Arxiduc Lluís Salvador y que tiene impresionantes vistas al mar y a Sa Foradada.

La colaboradora de Sálvame Gema López repite vacaciones en Mallorca, y lo hace acompañada de su hermana Sara y su hija Nadia.

Quien también se lo pasa en grande en la isla es el actor y modelo Andrés Velencoso, que compartió una jornada marinera junto al intérprete mallorquín Boré Buika.