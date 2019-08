Leonor y Sofía, nunca a solas con su abuela

"¡Paco, Paco! Aquí, hazme una foto", dijo doña Sofía a las puertas de la Catedral de Palma. Y en ese instante en el que Francisco González, el fotógrafo oficial de Casa Real, se disponía a captar una imagen de la reina emérita junto a sus nietas, apareció doña Letizia, su bolso rosa y su camisa de lunares para evitarlo.

¿Recuerdan? Fue durante la Misa de Pascua del pasado año cuando aquella escena, aquel rifirrafe Real en la Seu, dio la vuelta al mundo. Portadas que hablaban de la mala relación entre suegra y nuera y lo poco cariñosas que la princesa Leonor y la infanta Sofía se muestran con su abuela paterna. Tras aquel incidente, no han sido pocas las imágenes de las cuatro protagonistas juntas, llamando a la normalidad e insistiendo en su buena relación.

Lo recordaban ayer algunos cronistas de Zarzuela en sus artículos tras recibir en las redacciones la noticia de que doña Letizia, sus hijas y la emérita habían acudido juntas a ver El lago de los cines, en el Auditòrium de Palma. El día anterior, mismas protagonistas pero escenario distinto: las salas Rívoli para disfrutar de El rey León. El chiste, recurrente. ¡Lo que tiene que hacer la madre del Rey para disfrutar de la compañía de sus nietas! Sí, doña Sofía había visto la cinta de Disney tan solo 48 horas antes, eso sí, con Victoria Federica e Irene, las hijas de sus hijas.

No son pocas las informaciones que señalan que la relación de la reina emérita con la princesa Leonor y la infanta Sofía es escasa. No por gusto de doña Sofía, que parece disfrutar mucho de la presencia de todos los pequeños de la casa. Aseguran que la Reina, cuando ha de ausentarse de su residencia por un viaje de trabajo, deja al cuidado de sus hijas a su madre, Paloma Rocasolano. Por cierto, que de la abuela materna con sus nietas sí hay imágenes en solitario. Para recordar fotografías de doña Sofía a solas con Leonor o la Infanta hay que remontarse a una portada de la revista ¡Hola! del año 2007, cuando la primogénita de Felipe y Letizia conoció a las princesas Disney de la mano de sus primos Marichalar y de Borbón.

Férreo control



No lo niegan. Los Reyes siempre han buscado que sus hijas permanecieran alejadas del foco mediático lo máximo posible. Muchas han sido las preguntas de los periodistas acerca de cuándo la Princesa pronunciaría su primer discurso; también se ha criticado la falta de información sobre ellas. Leonor es la heredera menos conocida de toda la monarquía europea y eso, en estos tiempos que corren, donde la institución en España no parece gozar de muy buena salud, llama poderosamente la atención.

Doña Letizia es quien más pendiente está de Leonor y Sofía. Tanto es así que, sin ir más lejos, el pasado jueves, mientras las guiaba durante su visita inédita por el Real Club Náutico de Palma, se la escuchaba dirigirse a ellas pero al revés, no. "La verdad es que las niñas no han dicho nada. Solo sonreían y nos daban la mano. Pero no hablan", nos confirmaba el patrón de uno de los barcos que visitaron. Misma impresión tuvo Mariano Palacios, de Zespri. "Quizás es que son muy tímidas". A Natalia Vía-Dufresne, bimedallista olímpica y patrona del Dorsia Sailing Team, solo le contestaron previo consentimiento de la Reina.

Lo cierto es que tras aquel célebre y triste suceso en la Seu, y a pesar de los intentos que desde la Casa se hacen para aparentar normalidad y dar una imagen de armonía entre las dos reinas, en el día a día de los fotógrafos que cubren la información de la Familia Real la sensación es justo la contraria. Sí, Leonor y Sofía con su abuela en la fábrica Gordiola, de compras por Jaime III o en el Mercat de l'Olivar. Pero a solas, jamás.