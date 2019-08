Los Reyes se vuelcan con la Copa

A la princesa Leonor y a la infanta Sofía les gusta mucho cocinar. Tanto, que Martín Berasategui, el chef con más estrellas Michelin en su país (10), les dijo ayer a las puertas del Real Club Náutico de Palma eso de que la clave está en practicar mucho y hacerlo todo con cariño. También sabemos que, en Zarzuela, el kiwi es una de las frutas preferidas. "La Reina nos ha dicho que conocía las propiedades y algunas de sus variedades; la amarilla está en su dieta, lo desayuna de manera habitual", detalla Mariano Palacios, responsable de Zespri, marca que los cultiva en Nueva Zelanda.

Nunca un paseo por el pantalán había dado para tanto. Claro que nunca, en estos 15 años desde que visita la Copa del Rey de Vela Mapfre, doña Letizia lo había hecho ni disfrutado. O, al menos, eso parecía ayer, que disfrutaba. Algo más de una hora dedicaron la esposa del jefe del Estado y sus hijas a recorrer cada uno de los amarres, hablar con miembros de diversas tripulaciones, hacerse selfies, saludar y preguntar. Con naturalidad y sin prisas... eso sí, a salvo de las imágenes de los fotográfos que estoicamente aguardaron en las puerta del Club su salida. Solo la organización de la regata pudo inmortalizar el paseo. Vea aquí todas las imágenes.

Desconocemos en qué momento la relación de la reina con el mundo de la vela ha cambiado. De no parecer interesarle el mundo náutico a parecer una experta. "¡¿Cómo no vamos a seguir las regatas, si participa el Rey?!", le dijo a la compañera Carmen Duerto, de La Razón. Conviene recordar que pocas veces se ha visto a doña Letizia seguir la competición desde la Somni. Como Reina, nunca; como princesa, en un par de ocasiones. De ahí la sorpresa al saber que sí, que Leonor y Sofía navegan "un poco" aunque "no aquí", como le respondieron, previo consentimiento de mamá, a Natalia Vía-Dufresne, bimedallista olímpica y patrona del Dorsia Sailing Team, uno de los 12 barcos que participa en la Purobeach Women's Club, la nueva clase femenina de la regata. Al parecer, las hijas de los Reyes, que acaban de disfrutar de un campamento de verano en los Estados Unidos –donde han estado cuatro semanas- han podido practicar este deporte, aunque no es el que más les motiva. "La Reina me ha preguntado si el nuestro era un barco muy físico y le he confirmado que sí, que es tan exigente como un vela ligera. También se ha interesado por el cuidado de la piel al estar tantas horas expuesta al sol", contó Vía-Dufresne.

Tras el "vamos, Sofi" que la Reina le dijo a la benjamina de la casa, que se quedaba algo alejada de un grupo en el que se encontraba la mujer del presidente del Náutico, Carmen Mariano o Manuel Fraga, director deportivo del RCN de Palma quien, por cierto, explicó a Leonor y a Sofía que su padre, el Rey, formó parte del equipo de vela olímpica español en los JJOO Barcelona'92, el paseo prosiguió con la charla con la tripulación del Aldebarán, con quienes ya se habían fotografiado anteriormente. Capitaneada por José Luis Valverde, esta embarcación formada por 11 jóvenes con discapacidad física, orgánica, visual e intelectual, compite en la categoría ORC 3. ¿Entrenáis todos los días?", les preguntó doña Letizia. Después, les deseó suerte.

Estaba anunciada la llegada de los reyes a la 38 edición de la Copa del Rey de Vela Mapfre para las diez de la mañana del día ayer y así fue. Lo hicieron acompañados por Leonor y Sofía; pudieron ofrecer así la que ha sido la primera imagen de la Familia Real en Mallorca en este verano de 2019. Tal y como publicó este periódico, Felipe VI había aterrizado al mediodía en la base aérea de Son Sant Joan y su mujer e hijas llegaron a última hora de la tarde en vuelo de línea regular.

{C}

Recibidos a las puertas del Náutico por el almirante Rodríguez-Toubes, el presidente del RCN de Palma, Javier Sanz, y la directora de Comunicación y Relacioes Institucionales de BMW Group España, Pilar García de la Puebla, los Reyes y sus hijas daban por iniciado el verano Real y con "muchas ganas de regatear", en palabras de Felipe VI, a preguntas de esta redactora.

Por cierto, Harald de Noruega también embarcó en el Fram XVIII. Y a su llegada al pantalán tras la jornada, saludó a Felipe VI. Una estampa de dos reyes estrechándose la mano.



La Reina, a sus hijas: "¿Veis lo que hacen? Trabajar y estudiar a la vez"



Muchas son las anécdotas que nos dejó ayer el inédito paseo de doña Letizia, la prinesa Leonor y la infanta Sofía por el pantalán del Náutico de Palma. La más comentada, su parada en el puesto de Kiwis Zespri. Allí preguntó qué edad tenían Lucía, Bawati, Bernat y Carlos, los jóvenes que reparten esta fruta a tripulantes y público en general. "Ha estado muy simpática", reconocieron después. Tras explicar estos chicos lo que estudiaban y que iban a pasarse el verano trabajando, la Reina se giró a sus hijas y les dijo: "¿Veis lo que hacen? Trabajar y estudiar a la vez". La esposa del Rey ejerció de perfecta cicerone para Leonor y Sofía.