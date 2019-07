Tiffany Trump ya está en Palma

Tiffany Trump, hija del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de Palma. La socialité y también modelo estadounidense se encontró enseguida con su madre, la actriz Marla Maples, segunda esposa del mandatario, para disfrutar de una bonita puesta de sol en una zona costera. Maples compartió el mágico momento en una historia de su Instagram, posando con su hija, enfundada ésta en un vestido largo de tonos verdosos.

Tiffany tiene planeado conocer Palma entre hoy y mañana, para después moverse a otras partes de la isla. Tal y como ha podido saber este diario, a partir del jueves se dedicará a descubrir ciertas partes de la Serra de Tramuntana. Ese mismo día y hasta quizá el sábado, paseará por el puerto y disfrutará de los paisajes de Sóller y después se trasladaría a la zona de Alcúdia hasta el próximo martes.

La descendiente más polémica de la familia Trump, de 25 años, ha estado disfrutando de las playas de Mykonos antes de llegar a la isla, donde tenía planeado llegar a finales de la semana pasada. Se especulaba que antes de llegar a tierras mallorquinas la modelo habría pasado unos días en Eivissa mientras su madre, la segunda mujer del presidente estadounidense, la esperaba en Mallorca, donde se la ha podido ver disfrutando junto a una amiga a través de sus redes sociales.

Marla Maples no ha dejado de dar vida a su cuenta de Instagram con fotos tomando un cóctel y dándose un baño en el Port d'Andratx, contemplando la exclusiva puesta de sol de la isla o de las vistas del mirador del Cañón Islas Malgrats en Calvià. Además, la ex mujer de Donald Trump ha presumido de estar de domingueo por la capital, Palma, donde aprovechó para visitar la Catedral y no dudó en aliviarse de las altas temperaturas con un buen zumo en el Passeig des Born.